Мошенница напророчила украинке "проклятье", а после украла у нее почти 200 тыс. грн

На Зборовщине (Тернопольская область) полицейские разыскивают злоумышленницу, которая похитила у украинки более 170 тыс. грн. Мошенница запугала жительницу села Подгайчики, сказав, что на ее ценных вещах "проклятие", а это якобы грозит смертью ее родным.

Девушки встретились в Тернополе, а после они уехали на такси в Подгайчики. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции 6 декабря.

Жертва аферы сама привела в дом незнакомую женщину. Мошенница устрашила тем, что родным девушки грозит смерть, если не очистить от проклятия все ценные вещи, которые хранятся в доме. Опомнилась украинка уже к вечеру, хотя деньги из тайника исчезли еще до обеда.

Уже 3 декабря в отделение полиции в Зборове обратилась 21-летняя жительница села Подгайчики. Она сообщила, что из ее дома неизвестная женщина вынесла все сбережения на сумму более 170 тыс. грн.

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"В ходе оперативных мероприятий полицейские получили изображение с камеры наблюдения, однако лицо злоумышленницы на нем не видно. Поэтому правоохранители обращаются ко всем, кто мог быть свидетелем того события, предоставить информацию, которая помогла бы установить личность злодейки", – говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее в Днепропетровской области задержали преступную группу, которая выдурила у украинцев более 1 млн грн. Мошенники размещали объявления о продаже дров в интернете, а после получения денег пропадали.

В группировку входило 4 украинцев. При этом 35-летний организатор, как оказалось, сейчас отбывает наказание в исправительной колонии.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в магазине "Фокстрот" клиентка заказала iPhone за 24 тыс. грн, но вместо этого получила гайки и болты в коробке для смартфона. В компании провели внутреннее расследование и пообещали компенсировать украинке неудобства, а также выдадут новый смартфон. В "Фокстроте" отметили, что стали жертвой мошенников.