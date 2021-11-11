Мошенница напала на пенсионера, но он смог ее задержать: что произошло

В Киеве мошенницы под видом работниц социальных служб пытались выманить деньги у пенсионера – под предлогом проведения денежной реформы. Когда им это не удалось, одна из них ударила его бутылкой по голове – однако ему удалось ее задержать.

По информации МВД Украины, сначала одна из мошенниц связалась с пенсионером по телефону. Представившись работницей Пенсионного фонда, она сообщила ему о якобы проводящихся в стране денежной реформе и замене пенсионных удостоверений.

После этого к пенсионеру пришли две "соцработницы" и начали фиксировать наличие у него денег. Объяснили они это необходимостью передачи соответствующей информации в Пенсионный фонд.

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"Когда я принес деньги, женщины их разбросали и меня это насторожило. Я закрыл входную дверь, а ключ положил в карман", – рассказывает о происходившем далее потерпевший.

По его словам, увидев это, одна из женщин украла у ключ и убежала. Другая же забрызгала ему глаза слезоточивый газ и ударила бутылкой по голове.

"Между нами началась борьба. Я смог закрыть ее в туалете и вызвал полицию", – отметил пострадавший.

Задержанная уже уведомлена о подозрении в разбойном нападении. На время следствия она будет находиться под стражей, рассказали в Нацполиции.

Ее же сообщницу по горячим следам поймать не удалось. В текущее время ее разыскивают полицейские.

Нацполиция выделила 6 рекомендаций, которые должны убеспечить украинцев от действий мошенников. Правоохранители советуют:

не впускать незнакомцев в жилище;

не доверять неизвестным "социальным работникам", предлагающим обменять деньги или передать драгоценности на хранение;

проверять звонки от неизвестных, требующих немедленно передать средства на лечение родственника;

никому не сообщать данные о своей банковской карте – пин-код, СVV-код, срок действия карты, пароли из смс-сообщений;

не совершать покупок в непроверенных интернет-магазинах;

проверять информацию по официальным телефонам социальных и специальных служб.

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