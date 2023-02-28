Мошенники зовут украинцев на работу: предлагают дурить россиян и зарабатывать от 50 тысяч

Украинские мошенники объявляют наборы в свои "офисы". Они заманивают молодых людей на незаконную работу высокими зарплатами, музыкой и кальянами, а еще – патриотизмом. Деньги обещают забирать только у россиян.

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О том, как мошенники из Украины обманывают россиян и как это устроено, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Днепр – это офисы"

"Я и мои коллеги считаем, что столицей такого бизнеса по праву является Днепр", – пожаловался пропагандисту Владимиру Соловьеву на украинских телефонных мошенников зампред "Сбербанка России" Станислав Кузнецов. С легкой руки российского банкира днепропетровские телефонные мошенники уже несколько лет гордо называют себя "лучшими".

"У нас точно не меньше тысячи офисов работает!" – рассказывает OBOZREVATEL житель Днепра Максим. "Офисами" называют мошеннические колл-центры. Максиму 29, в свой "офис" он устроился на работу в августе прошлого года. С того момента "старшие" трижды перевозили их, два раза повышали оклады.

"Говорят, что наш офис в пятерку входит. Я сам не знаю, но мы отлично работаем, у нас все заряженные на результат", – рассказывает молодой человек. Днепропетровские офисы, уверяет Максим, работают с россиянами, беларусами и казахами. Украинцев звонками не беспокоят. "Стыдно по Украине работать. Этим только зэки и муда** занимаются", – уверяет Максим.

Одна из причин: так безопаснее. Россияне не будут жаловаться украинским правоохранителям на мошенников, а обмена информации между правоохранителями нет. "Это вообще финансовая спецоперация. Мы у них забираем, а ВСУ отдаем. У нас директор 15% своего личного дохода отдает на ВСУ, почти все по 5 тыс. грн с зарплаты на армию донатим", – говорит мошенник. Лучший финал общения с жертвой, говорит молодой человек, – включить гимн Украины или выкрикнуть "Слава Украине". Правда, это не по методичке и "старшие" (так называют руководство) такую самодеятельность не приветствуют.

"Офисы" рекламируют в соцсетях, самые смелые мошенники открыли свои Tikток- каналы, записывают и публикуют разговоры с жертвами, а днепропетровский хип-хоп исполнитель Big Skeelz посвятил мошенникам несколько песен. "Что такое Днепр, эй? – я расскажу тебе подробности. Днепр – это офисы, мошенники и наркотики", – говорится в строчке песни. Работу в "офисе" пытаются романтизировать: создают образ современного Робина Гуда, который забирает деньги у россиян и отдает ВСУ.

Число "офисов" действительно стремительно растет. Точной статистики нет, но об этом можно судить по сотням открытых вакансий. Работу предлагают молодым людям от 16 до 35 лет. Сотрудников ищут через уже работающих "офисных" или в специализированных Telegram-каналах. В объявлениях обещают место для курения кальяна и игры в приставку.

Зарплаты, угрозы и статья

З девяти утра до пяти вечера работник "офиса" должен сделать как минимум 250 звонков. Используют специализированную программу Zoiper, каждому выдают подробную методичку. В ней описаны все возможные сценарии диалогов, описаны вопросы и ответы. Все, что нужно сделать: серьезно и убедительно прочитать с листочка. Но опытные аферисты часто импровизируют.

"Вообще талант нужен! Я когда говорю, что я представитель службы безопасности "Сбербанка", я должен сам в это поверить. Я в этот момент действительно хочу помочь клиенту и я стараюсь понравиться. Но потом, когда он выполняет инструкции и сделка закрывается, мой клиент помогает украинской экономике. Деньги же потом в Украину выводят", – рассказывает сотрудник мошеннического офиса.

Чаще всего офисы работают по уже хорошо известным схемам: говорят россиянам, что на них незаконно оформили кредит и теперь нужно пройти верификацию и повторно провести процедуру оформления, чтобы на финальном этапе деньги не снялись со счета. В других же случаях – узнают CVV-код, номер и дату выпуска карты и передают информацию далее по цепочке.

Лучший оператор в офисе может получить премию в 150-200 долларов. Стабильно можно рассчитывать на ставку в 15-20 тыс. грн и от 7 до 10% от сделок. В сумме это около 50-60 тыс. грн в месяц, рассказывает Максим.

Чем лучше работает сотрудник, тем больше его ценит начальство и тем внимательнее за ним следят. "У нас в офисе проблем нет, но мне парень рассказывал, что он до этого в другом офисе работал, так ему директор обещал колено прострелить, если он надумает уйти и свой офис открыть. Не знаю, это шутка была или нет. Но вообще очень много криминалитета", – говорит Максим.

Масштабы работы "офисов" впечатляют. К примеру, буквально несколько месяцев назад киберполиция "накрыла" в Днепре колл-центр, в котором 37 операторов занимались мошенничеством. Они под видом "отмены транзакции" убеждали жертв назвать свои банковские данные. Организовали работу три жителя Днепра. Только их колл-центр смог обворовать 18 тысяч (!) жителей Казахстана.

Михаил рассказывает: в лучшем случае за один день можно "закрыть" два-три звонка. Богатые и доверчивые россияне попадаются не так часто, а абсолютное большинство отказывается разговаривать по телефону с мошенниками.

"У нас в офисе есть парень, который закрыл 10 звонков. Фактически он сам план офиса на день выполнил. У нас план тогда был 200 тыс. рублей в день (около 98 тыс. грн)", – рассказывает парень.

Несмотря на все попытки романтизировать работу "офисов", все, кто принимает в этом участие, совершают уголовное преступление. За мошенничество можно получить до 8 лет тюрьмы. В офисах принято шутить про "маски-шоу", якобы если будет обыск, то всех за 2 часа предупредят. На самом же деле каждый сотрудник "офиса" в любой момент рискует оказаться за решеткой.