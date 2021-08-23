Мошенники взламывают гаджеты украинцев: как защитить себя

В Украине мошенники взламывают гаджеты граждан. Дабы обезопасить себя, рекомендуется проводить антивирусное сканирование при каждом включении устройства. Также желательно регулярно проводить обновление антивируса.

Об этом говорится в материале UBR.ua. "Если мы говорим об изменении паролей, то чем чаще вы это будете делать, тем лучше. Оптимальный вариант – раз в квартал или полгода", – рекомендуют в В Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

Также в специальных программах можно задавать срок действия пароля и пользователь получит напоминания о необходимости его сменить. Кроме того, важно иметь разные пароли на разных ресурсах и заполнять контрольные вопросы. В Госспецсвязи также рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию.

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Напомним, в Украине мошенники запустили в социальных сетях, в частности Facebook, массовую рекламу. В ней предлагается "проверить свою банковскую карту на компенсацию НДС".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мошенники украли базу клиентов интернет-магазина Cactus, специализирующийся на торговле техникой, товарами для дома и животных. Аферистам удалось выманить у покупателей магазина около 1 млн грн.