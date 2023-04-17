Мошенники выманили у украинца 40 тыс. грн через фейковый чат-бот Ощадбанка: как не стать жертвой

Мошенники выманили у украинца-ВПЛ (внутренне перемещенного лица) около 40 тыс. грн кредитных средств. Для этого аферисты создали в Telegram фейковый чат-бот под видом Ощадбанка, куда потерпевший ввел свои данные. Распознать же подобные чат-боты можно по синей галочке авторизации – у фейковых ее нет.

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На данную схему обратили внимание в Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА. Скриншоты фейковой страницы, распространяемой аферистами, предоставила OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора ЕМА.

"У потерпевшего украли около 40 тыс. кредитных средств через онлайн-банкинг. Человек не богат, ВПЛ", – рассказала Данильченко.

При этом она подчеркнула: в настоящее время мошенники "наплодили" большое количество фейковых чат-ботов "под Ощад". И хотя их блокируют – однако этот процесс не настолько оперативный, как с мошенническими сайтами. А потом "определенное время они еще живут".

Как распознать фейковый чат-бот

Как объяснила Данильченко, отличить в Telegram чат-бот мошенников от бота банка можно по синей галочке авторизации. "Нет галочки синей – и это важно для распознавания. Какой бот настоящий? Тот, что с галочкой", – рассказала она.

Однако важно помнить, что это правило не распространяется на Twitter. Дело в том, что в Telegram синюю галочку авторизации дают только тем каналам, ботам или группам, которые имеют верифицированные аккаунты минимум в 2 сервисах из специального списка. Туда входят:

TikTok;

Instagram;

Facebook;

YouTube;

Twitter;

VK;

Snapchat.

В Twitter же синяя галочка в настоящее время не означает официальность аккаунта – ее получают все пользователи платного пакета. Т.е. для ее отображения достаточно просто заплатить соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники также распространяют фейковые сообщения о якобы выплатах 1 тыс. грн от Райффайзенбанка и АТБ. Для обмана аферисты склоняют украинцев оставить свои данные на фишинговом сайте.

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