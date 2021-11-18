Мошенники воруют у клиентов Monobank огромные суммы – в банке говорят, что все законно

Клиенты Monobank начали жаловаться на пропажу денег с их карт. Списания денег проходит в несколько подходов – и длится до тех пор, пока деньги не заканчиваются. В самом же банке говорят, что эти транзакции происходят без нарушения правил.

На сайте "Минфин" клиентка банка под ником AlenaAlena77 рассказала, что с ее карты без ее же ведома в 4 подхода было списано 35 тыс. грн. Деньги списывались ночью, во время первых трех подходов списывалось по 10 тыс. грн, а во время четвертого – 5 тысяч.

При этом она отмечает: банк никак не отреагировал на снятие таких больших сумм. "От банка не было ни сообщения, ни подтверждения операций, ни звонка. И до сих пор тишина. За ночь украдены с карты все деньги под ноль", – утверждает AlenaAlena77.

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Похожее произошло и с клиенткой под ником MariiaV. По ее словам, ночью с ее карты были списаны все деньги.

При чем списание также прошло в несколько подходов. Во время каждого из них, отмечает она, списывались разные суммы – от нескольких гривен до тысяч.

Как и в случае с AlenaAlena77, банк не обратил внимания на происходящее. "Как могли снять все деньги и при этом банк не запросил ни одного подтверждения? Где служба безопасности ваших клиентов? Где проверка на подозрительные транзакции?", – спрашивает MariiaV.

В то же время она отмечает: в самом банке помогать ей фактически отказались. Там посоветовали обратиться в полицию.

В ответе AlenaAlena77 Monobank рассказал, что все операции прошли с помощью протокола защиты 3DS, предусматривающего подтверждение платежей. Более того, отмечают в банке, уведомления по каждой из операций были отправлены.

В ответе же MariiaV работники Monobank рассказали, что не все сайты используют протокол защиты 3DS. А следовательно, оплата может проходить просто по введенным данным с карты, т.е., без подтверждения.

Помимо этого в банке посоветовали не передавать персональные данные карты и ее саму третьим лицам. А также не вводить данные карты на сомнительных ресурсах и контролировать интернет-лимит. Чем, фактически, сняли с себя ответственность за произошедшее.

Клиенты ПриватБанка уже неоднократно жаловались на то, что мошенники по ночам снимают с их карт деньги. Банк же советует им лучше заботиться о сохранности своих средств.

Очередная клиентка ПриватБанка пожаловалась на исчезновение с ее карты огромной суммы денег и полную бездеятельность банка не так давно. На этот раз речь шла о более 23 тыс. грн, снятых почти в тысячу подходов.

Она рассказала, что первый раз деньги с ее карты неизвестные начали снимать посреди дня – в 15:28 сервис Google Huga Do каждую минуту списывал с нее по 26,12 грн, пока не снял в общей сложности 702 грн.

Ранее же этот сервис несколько раз снимал с ее карты деньги, а потом возвращал обратно. Размер транзакций также составлял 26,12 грн.

А ночью – в 23:58 – с интервалом в 30 секунд уже другой сервис, Google Garena, в 875 подходов снял с ее карты 22,855 тыс. грн. Причем размер каждой транзакции составлял все те же 26,12 грн.

"За все это время банку ничего подозрительным не показалось – ни одного смс, ни одного звонка! Я получила смс о подозрительных действиях только через два дня", – рассказывает клиентка банка.

В свою очередь ПриватБанк пообещал провести проверку случившегося. "Наши специалисты проведут проверку в данной ситуации и свяжутся с вами по ее результату", – пообещали в банке.

При этом, по словам клиентки, сотрудники учреждения с ней действительно связались. Результатом их общения стало снятие ПриватБанком с себя ответственности.

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