Мошенники в Украине продают чужие квартиры: как не стать жертвой
В Украине активизировались мошенники. Они подделывают документы на чужие квартиры, регистрируют на других владельцев и продают. Чтобы не попасться на крючок аферистов, нужно хранить бумажные оригиналы или в сейфе, или у доверенного нотариуса.
Кроме того, такие бумаги нельзя давать фотографировать посторонним лицам. Об этом сообщает "Сегодня".
Татьяна Богданенко сдавала в аренду квартиру в центре Киева. Три месяца в ней жил мужчина по имени Алексей, вовремя платил и не доставлял хлопот. Но однажды хозяева жилья узнали, что квадратные метры им больше не принадлежат – семье позвонила глава ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома).
"Она спросила, почему мы не сообщили, что квартира продана. Я сказала, что мы не продавали. А она говорит, мол, покупатель уже звонил, хочет взять ключи-пульт от ворот. Люди уже собирались въезжать", – говорит Татьяна.
Потерпевшая сразу вызвала полицейских, сменила замки на квартире и ждет результатов следствия. Ее адвокат Алексей Ильюшин до сих пор не понимает, как нотариус не увидел подделки документов. "Фотография вклеена немного неправильно, обрезаны края. Поддельный штамп о снятии с регистрационного учета", – сказал он.
Мошенники для своей схемы выбирают специфические объекты недвижимости, отмечает глава Всеукраинской организации "Афера стоп" Анатолий Остапенко. Квартиры жертв не внесены в Реестр недвижимого имущества.
В Министерстве юстиции советуют продублировать все документы в электронном реестре вещественных прав. Кроме того, бумажные оригиналы рекомендуют держать или в сейфе, или у доверенного нотариуса. Также бумаги нельзя давать фотографировать посторонним лицам.
"Есть сервис, который называется "SMS маяк". Можно его поставить себе на телефон, и когда кто-то будет регистрировать заявление на право собственности, вам будет приходить сообщение", – говорит замминистра юстиции Ольга Онищук. Также в министерстве разрабатывают специальное приложение, которое позволит регистрировать жилье, не выходя из дома. Для внесение в электронные реестры понадобятся только скан-копии документов и электронная подпись.
Напомним, в Украине мошенники придумали новую схему обмана. Аферисты устраиваются работать официантами, носят с собой по два терминала и обворовывают клиентов, которые расплачиваются картой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине становится все больше сайтов, которые предлагают купить фальшивую справку об отрицательном тесте на COVID-19. Тем, кто изготовляет и продает поддельные медицинские справки может грозить арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до двух лет или штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
В Украине мошенники размещают фейковые объявления о несуществующих вакансиях, требуют оставить залог, заплатить за инвентарь или обучающую литературу, а потом пропадают. Обманывают и настоящие работодатели: отказываются оплачивать стажировку, либо вымогают деньги якобы на проведение теста на коронавирус.