Шахраї в Україні продають чужі квартири: як не стати жертвою

В Україні активізувалися шахраї. Вони підробляють документи на чужі квартири, реєструють на інших власників і продають. Щоб не потрапити на гачок аферистів, потрібно зберігати паперові оригінали або в сейфі, або у довіреного нотаріуса.

Крім того, такі папери не можна давати фотографувати стороннім особам. Про це повідомляє "Сегодня".

Тетяна Богданенко здавала в оренду квартиру в центрі Києва. Три місяці в ній жив чоловік на ім'я Олексій, вчасно платив і не доставляв клопоту. Але одного разу господарі житла дізналися, що квадратні метри їм більше не належать – сім'ї подзвонила голова ОСББ (Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).

"Вона запитала, чому ми не повідомили, що квартира продана. Я сказала, що ми не продавали. А вона говорить, мовляв, покупець вже дзвонив, хоче взяти ключі-пульт від воріт. Люди вже збиралися в'їжджати", – каже Тетяна.

Потерпіла відразу викликала поліцейських, змінила замки на квартирі та чекає результатів слідства. Її адвокат Олексій Ільюшин досі не розуміє, як нотаріус не побачив підробки документів. "Фотографія вклеєна трохи неправильно, обрізані края. Підроблений штамп про зняття з реєстраційного обліку", – сказав він.

Шахраї для своєї схеми вибирають специфічні об'єкти нерухомості, відзначає глава Всеукраїнської організації "Афера стоп" Анатолій Остапенко. Квартири жертв не внесені до Реєстру нерухомого майна.

У Міністерстві юстиції радять продублювати всі документи в електронному реєстрі речових прав. Крім того, паперові оригінали рекомендують тримати або в сейфі, або у довіреного нотаріуса. Також папери не можна давати фотографувати стороннім особам.

"Є сервіс, який називається "SMS маяк". Можна його поставити собі на телефон, і коли хтось буде реєструвати заяву на право власності, вам буде приходити повідомлення", – каже заступник міністра юстиції Ольга Оніщук. Також у міністерстві розробляють спеціальний додаток, який дозволить реєструвати житло, не виходячи з дому. Для внесення в електронні реєстри знадобляться тільки скан-копії документів і електронний підпис.

Нагадаємо, в Україні шахраї придумали нову схему обману. Аферисти влаштовуються працювати офіціантами, носять із собою по два термінали і обкрадають клієнтів, які розплачуються карткою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :