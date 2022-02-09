Мошенники в сети: украинка потеряла 100 тыс. грн, продавая товар в интернете

Жительница Шепетовки (Хмельницкая область), которая занимается продажей обуви на одной из интернет-площадок, потеряла более 100 тыс. грн. Мошенники отправили ей ссылку на поддельный сайт якобы для оформления сделки, после чего с карты украинки пропала такая сумма.

Ей позвонил незнакомец и сказал, что хочет купить товар, он предложил перейти по ссылке для оформления сделки по продаже товара. Украинка выполнила требование, пишет пресс-служба Шепетовского районного управления полиции в Facebook.

Потерпевшая говорит, что знала о подобной схеме мошенничества, но все же ввела данные, перейдя по ссылке. В полиции открыли уголовное производство и сейчас устанавливают все обстоятельства событий.

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В правоохранительных органах говорят, что такой вид аферы случается чуть ли не каждый день. "Так что помните, покупая и продавая товары онлайн, не переходите по предлагаемым ссылкам и не вводите туда свои персональные данные. Вся переписка должна вестись только на официальных площадках", – говорится в сообщении полиции.

Отметим, у мошенников есть целый арсенал уловок, с помощью которых они обманывают и обворовывают украинцев. Аферисты отправляют фишинговые сайты, "разводят" граждан на разных торговых порталах по типу OLX и выдуривают деньги с помощью объявлений о продаже.

Мошенники выступают в роли продавцов или покупателей. Они предлагают купить какой-то товар и требуют за него предоплату – полную или минимальную. Аферисты выставляют объявления на маркетплейсах, предлагают купить одежду, обувь, технику, квартиру и прочее. После того, как жертва скидывает средства, собеседник исчезает.

Способы защиты: требовать отправить товар наложенным платежом, договориться о специализированной доставке через портал. Если продавец якобы товара является мошенником, то он не отправит его по такой доставке.

Такие доставки есть, к примеру, у OLX и Prom. С этими сервисами не нужно совершать предоплату. Это происходит таким образом:

покупатель оплачивает товар только после осмотра и получения в отделении почты, а стоимость доставки уже резервируется на условном счете в рамках самой услуги. Поэтому нет необходимости отправлять предоплату за доставку лично продавцу;

продавец не теряет на доставке товара, если покупатель от него откажется или не придет на отделение почты вовсе.

Также очень часто фейковые продавцы отсылают покупателям поддельные ссылки на сайты. Мошенники завлекают клиентов, подробно рассказывают о товаре и втираются в доверие. После этого они предлагают продолжить диалог на стороннем мессенджере. Это может быть Viber, Telegram, Instagram и др.

Затем они отправляют ссылку на поддельный сайт. После того как покупатель введет данные своей карты, "разводилы" снимают или переводят деньги с вашего счета. В компаниях советуют использовать и договариваться о покупке или продаже именно в чате официального сайта.

Способы защиты: не переходить в мессенджеры, оформлять сделки с использованием доставки, с которой работает сайт, проверять адрес самого сайта.

Аферисты часто создают поддельные версии, и на вид они могут быть как настоящий. Но главное – ссылка. В случае с OLX, если это olx-ua.us, olx.cx. olx.ua.biz, olxua.xyz, то будьте уверены, что сайт – липа. Настоящие версии сайта: основная – olx.ua; мобильная версия – m.olx.ua; магазин – name.olx.ua.

О других схемах интернет-мошенников – читайте в материале OBOZREVATEL. Также ранее выяснилии:

какие уловки используют телефонные мошенники;

как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники пытаются украсть у украинцев деньги, рассылая SMS-уведомления от имени компании EVA, которая занимается продажей косметики и бытовой химии. В сообщениях аферисты указывают якобы выигрыши и денежные вознаграждения от магазина.