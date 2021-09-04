Мошенники узнают PIN-коды с карт украинцев и оставляют их без денег: как защитить себя

В Украине одной из самых распространенных схем мошенничества является скимминг. Аферисты устанавливают на банкоматах спецустройства и скрытые видеокамеры, которые считывают информацию с магнитных лент и фиксируют пароли от банковских карт.

После этого мошенники изготавливают дубликаты карточек граждан и снимают с них наличные. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

Что делать, дабы не стать жертвой?

пользоваться банкоматами, расположенными в отделениях банков, гипермаркетах и ​​хорошо освещенных и многолюдных местах (там сложно незаметно установить спецустройства);

осматривать банкоматы перед их использованием (в случае несоответствия элементов по цвету или подозрительных деталей, не стоит пользоваться им);

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никому не сообщать данные своей банковской карты (особенно CVV и PIN-код);

не передавать банковскую карту посторонним при расчетах в заведениях питания, магазинах и т.д.;

при вводе PIN-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой.

Как сообщал OBOZREVATEL, аферисты в Украине часто представляются сотрудниками банка (или службы безопасности банка). Они могут сообщить о блокировке карты, опасности для денег или необходимости проверить личность клиента в телефонном режиме.

Мошенники спрашивают о PIN-кодах, цифрах на обратной стороне карты или могут попросить набрать код. Он на самом деле является специальной командой для переадресации звонков жертвы.