Мошенники выдают себя за банковских работников и обворовывают украинцев: как защитить себя

Мошенники в Украине все чаще придумывают новые схемы обмана, с помощью которых обворовывают граждан. Сейчас аферисты часто представляются сотрудниками банка (или службы безопасности банка). Они могут сообщить о блокировке карты, опасности для денег или необходимости проверить личность клиента в телефонном режиме.

Мошенники спрашивают о пин-кодах, цифрах на обратной стороне карты или могут попросить набрать код, который на самом деле является специальной командой для переадресации звонков жертвы. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Что делать, чтобы не попасться в ловушку злоумышленников?

Если вам звонят из банка и ставят подобные вопросы, лучше положить трубку и позвонить в банк самостоятельно. Так, вы точно будете знать, что разговариваете именно с работниками банка. Также нельзя устанавливать на телефон или компьютер нелицензионное программное обеспечение, ведь в нее могут быть встроены вирусы. Также нельзя указывать собственные персональные данные на непроверенных сайтах.

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Кроме того, не рекомендуется оставлять личные вещи без присмотра даже на минуту. А в случае потери или кражи личных вещей – немедленно обратитесь в банк с просьбой заблокировать ваш аккаунт интернет-банкинга. Во время покупок онлайн всегда нужно проверять гиперссылки, дату создания и наполнения сайта. В основном мошенники не работают долго.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличивается количество мошенников, которые удаленно оформляют кредиты или снимают деньги граждан с их карт. Самая популярная схема – похищение номера телефона.