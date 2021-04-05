Мошенники узнали номера украинцев и вытягивают из них деньги: какие схемы используют

Номера телефонов украинцев продают в интернете на специальных сайтах. При покупке контакты можно выбирать как по населенным пунктам, так и по банкам, услугами которых пользуется человек. Мошенники воруют номера и обманом вынуждают людей отдавать деньги.

О том, зачем преступникам нужны контакты их жертв и как защититься, читайте в материале OBOZREVATEL.

Например, за несколько тысячи гривен можно купить список номеров телефонов родителей в Киеве. В нем – тысячи номеров украинцев с маленькими детьми. При желании можно заказать номера клиентов конкретного банка, возраста, пола.

Собранные номера используют как законно (для опросов, "холодных" звонков с предложениями купить что-либо), так и в мошеннических целях. За 10 тыс. грн можно купить базу контактов уже с фамилиями. В несколько раз дешевле – базы, в которых есть только города и номера телефонов. Зная имя и отчество, мошеннику легче втереться в доверие украинцам и, например, внушить, что с их банковского счета пытались снять деньги.

Номера собирают из нескольких источников:

открытых (контакты украинцы указывают сами в объявлениях и т.п);

закрытых (периодически базы контактов продают сотрудники банков или, например, онлайн-магазинов).

"Контакты с базами данных продают в сети уже очень давно", – рассказывает OBOZREVATEL замглавы межбанковской ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко. С одной стороны, компании, которые сливают свои базы контактов, например, в сеть, практически никак не наказывают. С другой же, продажа контактов, например, в качестве предоставления информационных услуг, законом не запрещена.

Как говорит Данильченко, мошенники всегда используют одни и те же методы. Новые схемы попадаются, но редко. Чаще всего трансформируют уже существующие уловки. Кстати, схему обмана тоже можно купить в интернете.

Для этого у мошенников есть свой защищенный браузер, поисковик и огромный анонимный магазин. Все расчеты проходят в биткоинах. Здесь за тысячу долларов могут продать базу контактов и с ФИО, и с номерами телефонов и даже адресами. Базы данных, в которых нет такой точной информации, могут стоить всего 50-100 долларов за тысячу контактов.

Украсть номер, к которому "привязан" банковский счет. Некоторые операторы позволяют покупать новую сим-карту и привязывать к ней старый номер. Для этого нужно всего лишь назвать несколько номеров, на которые вы чаще всего звонили.

Мошенники вначале названивают украинцам с такой частотой, чтобы их номер стал "самым" популярным среди всех контактов. А затем звонят оператору, называют свои же номера, с помощью которых звонили жертве, и воруют мобильный номер. К примеру, на днях Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая обокрала украинцев на 10 млн грн по схеме перевыпуска SIM-карт.

Социальная инженерия. Самый распространенный способ обмана – телефонное мошенничество. Украинцам звонят, представляясь банковскими сотрудниками, уполномоченными какого-либо конкурсного комитета, полицейскими. Главная задача – либо напугать собеседника, либо внушить ему, что он может получить крупный приз. А дальше требуют заплатить комиссию, передать банковские данные и назвать пароль из СМС, заплатить выкуп и т.п.

"Меняется качество и суммы украденных денег. Со стороны мошенников работают все лучше подготовленные люди, которые общаются с клиентами очень хорошо изображая банковских сотрудников", – рассказывает Данильченко.

Украинцев достают настойчивой рекламой. Еще один способ использовать купленную базу данных – рассылка рекламы, автодозвоны, предложения оформить кредит с "эксклюзивными условиями".

Как защитить себя:

завести отдельный финансовый номер телефона, к которому привязать банковскую карту и который никому не давать;

проверять всю полученную от незнакомце информацию. Если звонят из банка, лучше перезвонить на горячую линию финансового учреждения самостоятельно;

не переводить деньги в виде комиссий, оплаты расходных материалов и т. д.;

не принимать участие в розыгрышах, акциях, если вы сами сознательно не подавали заявку на участие.

Из-за карантина количество онлайн-платежей растет по всему миру. Украинцы в среднем каждую вторую гривню тратят с помощью банковской карты. Этим научились пользоваться мошенники, которые, согласно оценкам НБУ, уже придумали около 80 схем обмана. И несмотря на всю защиту со стороны банков, без соблюдения нескольких простых правил украсть деньги могут у любого.