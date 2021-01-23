Мошенники узнали номера украинцев и оставляют их без денег: как работают аферисты

В Украине в сети продают десятки баз с номерами телефонов потенциальных жертв мошенников. За небольшую сумму можно узнать даже ФИО и адрес. Собранную информацию используют, чтобы втереться в доверие либо же убедить в возможности получить огромный денежный приз.

О том, как обманывают украинцев с помощью мобильных номеров, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Контакты с базами данных продают в сети уже очень давно", – рассказывает замглавы межбанковской ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко. Покупая их, можно выбирать отдельные категории: номера только клиентов конкретного банка, данные зоомагазина, те, кто продает товары на OLX, жители сел и т.д.

Каждый номер обходится примерно в 10-20 копеек. Их закупают целыми каталогами, а потом всем подряд рассылаются похожие сообщения. Если вы размещали свой контакт в каком-либо объявлении, в магазине, заполняли онлайн-форму, вероятно, ваш номер также есть в какой-то из доступных для мошенников баз.

Как говорит Данильченко, мошенники всегда используют одни и те же методы. Новые схемы попадаются, но не часто. Чаще всего трансформируют уже существующие уловки. Кстати, схему обмана тоже можно купить в интернете. На специальных сайтах за несколько тысяч гривен можно купить подробную инструкцию, как заработать на обмане и что для этого нужно.

Злоумышленники либо создают ощущение надвигающейся угрозы (говорят о попытках взлома банковских карт, например), либо обещают приз, выплаты от государства.

В конечном же счете главная задача: заставить оплатить комиссию, перевод, страховку, приобрести товар с огромной наценкой. Или же вовсе передать доступ к своему банковскому счету.

"Недавно получил сообщение, что на мое имя якобы какой-то перевод сделали. Я позвонил, молодой человек сказал, что может письмо прийти на адрес. Конкурсная комиссия случайно выбрала мой номер и вот теперь свяжутся со мной вскоре. Ну, я дурак все и рассказал", – рассказывает читатель OBOZREVATEL Алексей.

Через несколько часов представители "компании" позвонили уже сами. Сказали, что нужно купить наушники, чтобы подтвердить свое участие в акции. При этом, как говорит Алексей, его называли победителем и постоянно повторяли о возможности получить приз в размере 370 тыс. грн.

"Я согласился купить те наушники. Пришли мне на почту буквально через день. Оплатил и вот теперь до сих пор жду того приза. Внуку хотел отдать наушники. Он спрашивает: дед, а сколько ты отдал за них? Говорю, они 800 грн всего лишь стоили. Оказывается, в интернете такие же можно купить за 150 грн. Просто обманщики, никакого приза", – рассказывает Алексей.

Иногда перед отправкой "приза" просят отдельно заплатить "страховку" или "пошлину". Чаще всего речь идет о незначительной сумме – от 167 до 500 грн.

Еще один способ заполучить чужие деньги, имея в распоряжении базу данных: убедить, что на самом деле жертве позвонил сотрудник банка.

Шаг первый: мошенник обзванивает базу данных, представляясь сотрудником службы безопасности. У потенциальной жертвы спрашивают, картой какого банка она пользуется. Если собеседник называет "правильный" банк, дальше жертвы пытаются убедить, что с ее карты пытаются снять средства.

В отличие от других мошеннических схем, когда злоумышленник ничего не знает о своем собеседнике, здесь сразу же к жертве обращаются по имени и отчеству. В отдельных случаях мошенники даже знают, какого числа была открыта карта.

"Мы заблокировали по вашей карте транзакцию на определенную сумму. Находится ли карта рядом с вами", – обращаются мошенники.

Шаг второй: выманить информацию или заставить установить вредоносное приложение. Если жертва отвечает, что карта находится рядом с ней, мошенники предлагают для подтверждения информации назвать полный номер карты, срок годности и после зачитать СМС, которое придет на мобильный телефон.

"Мы не просим вас назвать персональные данные, а именно CVV-код, который находится на обратной стороне карты. Чтобы идентифицировать вас как клиента нашего банка вы должны назвать ее номер", – говорит мошенник.

Узнав все данные, злоумышленники проведут перевод с вашей карты, оставив вас без средств.

Есть еще два варианта развития сценария: первый – если банковской карты нет рядом, но при этом есть банковское приложение. В таком случае по телефону мошенник озвучивает инструкции, как узнать номер карты, а после "подтвердить свои данные". Второй – если вы не пользуетесь банковским приложением. В таком случае мошенники предлагают установить на телефон специальную программу, которая предоставляет им удаленный доступ к телефону.

Сохранить свой номер от попадания в мошеннические базы практически невозможно. Единственный способ защитить себя: быть осторожными и игнорировать любые обещания или угрозы, если тому нет существенных доказательств.

Если вы стали жертвой мошенников, расскажите свою историю obozrevatelfeedback@gmail.com.