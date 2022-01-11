Мошенники украли цифровую личность украинки и набрали на ее имя кредитов – об этом ей сообщила Дія

Жительница Львова сообщила, что мошенники украли ее цифровую личность и набрали на ее имя кредитов. Узнала же она об этом от приложения Дія – когда получила пуш-уведомление о том, что должна выплатить несколько тысяч гривен по кредитам.

У себя в Facebook женщина рассказала, что 6 января ее телефон был деактивирован, после чего в Дію ей начали приходить запросы от Украинского бюро кредитных историй касательно ее кредитной истории. После того, как она восстановила телефона, с ней связались представители компании, предоставляющией быстрые кредиты, и сообщили, что на ее имя открыт кредит на сумму 1 500 грн.

"На следующий день мне пришли сообщения о том, что на мое имя был оформлен кредит. Причем, в нескольких "предприятиях", – рассказала женщина.

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SIM-карту перевыпустили

Параллельно жертва мошенников узнала у своего мобильного оператора – "Киевстара", – о том, что ее SIM-карта была перевыпущена. Причем сделано это было по всем правилам компании. Это привело к тому, что все данные женщины, привязанные к этой "симке", оказались в руках у мошенников.

"По факту сумма моего кредита за то время в первой компании, сообщившей о нем, составляла уже 11 200 грн. По состоянию на данный момент кто-то от моего имени набрал солидную сумму по всем возможным "предприятиям", – сообщила она.

Что говорят эксперты по кибербезопасности

Эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович, комментируя случившееся изданию "Фокус", подтвердил, что мошенники, скорее всего, прибегли к так называемому SIM-свопингу. Т.е., подмене SIM-карты.

"Мошенники узнали номер телефона женщины, а затем обратились к мобильному оператору, выдав себя за нее, и попросили перевыпустить SIM-карту. Это дало им возможность получить доступ к кодам безопасности и всем данным, привязанным к SIM-карте жертвы. Ведь когда SIM-карта перевыпущена, то у жертвы номер блокируется, а у мошенников – активируется", – рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что существует множество способов узнать, что конкретный номер телефона принадлежит конкретному человеку. К примеру, можно:

получить доступ к телефонной книге тех людей, которым она часто звонит;

заставить человека позвонить по определенному номеру с помощью методов социнженерии;

оформить "липовую" доверенность от имени жертвы;

подкупить сотрудников отделений мобильных операторов.

Также по его мнению, мошенники воспользовались приложением Дія для того, чтобы открыть счет в "левом" банке по имени жертвы. И принимать на него кредиты от его имени.

Другой эксперт по кибербезопасности Константин Корсун, считает, что безопасность "Дія" сводится к безопасности SIM-карты. "В основе системы защиты Дії находится BankID, а BankID основан на номере мобильного. Все это слеплено в единую систему", – написал он в своем Facebook.

Дія не виновата

В свою очередь еще один эксперт по кибербезопасности, а еще – народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко под постом Корсуна отметил: вины Дії в ней нет. "Угнали финномер. Угнали банковскую карту. Дія, где она тут в схеме мошенничества?", – написал он.

При этом Федиенко подчеркнул, что главными виновниками случившегося являются компании, предоставляющие быстрые кредиты. Поскольку они выдали деньги не удостоверившись в личности их получателя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что комитет по цифровизации Верховной Рады разрабатывает законопроект, который обяжет SIM-карты, к которым привязаны банковские карты, оформлять на паспорт. Это позволит защититься от мошенников, которые перевыпускают чужие SIM-карты.