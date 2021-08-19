Мошенники украли почти 20 млн с карт украинцев: вскрыта схема

В Украине мошенники использовали распространенную "фишинг-схему" для обмана граждан. Используя фейковую страницу доставки торговой онлайн-площадки, они получали реквизиты банковских карточек граждан и в дальнейшем присваивали деньги, а в целом сумма ущерба составляет 18 млн грн.

При этом организатор "схемы" совершил ее находясь под стражей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Организатором стал 20-летний мужчина, который находится под стражей в следственном изолятор. Он привлек к афере своих сокамерников, которые подыскивали "рабочих" в Интернете.

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Злоумышленники регистрировались на торговом онлайн-площадке. Для платежа или продажи товара они присылали пострадавшим ссылки на заполнение реквизитов банковской карты. Кроме того, среди обманутых оказались также граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других государств.

По результатам обысков была изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Девяти членам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине телефонные мошенники обманом заставили онкобольную жительницу Житомира Светлану Бондарчук перевести на чужой счет 8000 гривен. Во время разговора ей показалось, что она узнала голос знакомого.