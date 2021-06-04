Мошенники рассылают украинцам письма о "неуплаченных налогах": как не стать жертвой

В Украине аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение. Оно устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные злоумышленникам серверы.

Об этом сообщает пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции. Мошенники на электронные почтовые ящики присылают письма якобы от имени госучреждений, имеющих контекст вроде: "Вы не оплатили налоги. Детали в файле...", "на вас заведено уголовное дело. Детали в приложении...".

Инфицирование происходит, когда пользователь загружает архив в приложении письма. Принцип работы заключается в загрузке вируса на компьютер пользователя для создания удаленного скрытого доступа и отправки документов с расширением .doc, .docx, .rtf и др. на серверы злоумышленников.

Видео дня

Рекомендуется не загружать из интернета зашифрованные архивы или архивы под паролем. При необходимости обращаться к отправителю, чтобы уточнить, был ли факт отправки письма с вложением. Лучше вообще заблокировать получение таких файлов через электронную почту.

Также прежде чем открыть вложения в электронных письмах или сообщениях, советуют обращать внимание на детали. Лучше воздержаться от загрузки вложений электронных писем от сомнительных отправителей. Также должно насторожить, если автор по неизвестным причинам изменил язык общения, тема письма является нетипичной для автора, а также сообщения, которые побуждают перейти по подозрительным ссылкам или открывать подозрительные файлы.

Киберполиция также рекомендует ограничить возможность запуска исполняемых файлов, периодически осуществлять проверку системы антивирусом, использовать лицензионные операционные системы и другое программное обеспечение, регулярно выполнять резервное копирование важных файлов. Кроме того, нужно как можно чаще обновлять пароли доступа к важным системам и использовать двухфакторную аутентификацию.

Напомним, в Украине действует сеть фирм, которая рассылает открытки и sms о победе в "акции" и обещает выплатить сотни тысяч. Так они навязывают покупку своего товара, что однако не гарантирует получения приза.

Фирмы выдают за своих представителей фотографии из интернета, а аналогичный товар можно приобрести в разы дешевле. На такие сообщения чаще всего реагируют люди старшего возраста – их легче ввести в заблуждение.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В Украине ежедневно мошенники списывают сотни гривен с банковских карт украинцев. С помощью специальных подписок, платежей без подтверждения, клиенты лишаются средств. При этом вернуть деньги можно только в том случае, если операция проходила без 3D-Secure.