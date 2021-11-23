Мошенники грабили украинцев прямо из тюрьмы – жертв заманивали на фейковые сайты магазинов

Мошенники выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячно аферисты, которые являются заключенными Винницкой колонии, "зарабатывали" более 100 тыс. грн.

Как выяснилось, мошенники обворовывали граждан с помощью фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Аферисты втирались в доверие клиентов, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для отправки якобы купленного товара. После этого клиентам отсылали ссылку на созданный фишинговый (поддельный) сайт, который был визуально похож на настоящий.

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В итоге злоумышленники получали доступ к реквизитам платежных инструментов. После этого деньги выводили на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.

Отмечается, что криминальная группа "проработала" более 3-х месяцев. В ее состав входили до 10 участников, в том числе осужденные, которые сейчас отбывают наказание за совершение тяжких преступлений.

Через своих сообщников злоумышленники получали мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты и доступ к липовым электронным ресурсам. Отмечается, что полученную "прибыль" от мошеннических действий они использовали для содержания криминальных кругов.

"Во время проведенных обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили черную бухгалтерию с прибылями-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений, средства связи", – говорится в сообщении.

Мошенники звонят украинцам и представляются работниками служб безопасности, сотрудниками банков, пенсионных фондов и даже полиции. Основные "жертвы" – старшее поколение.

На мобильный телефон 65-летней жительницы Староконстантинова (Хмельницкая область) позвонил мужчина, он представился работником службы безопасности одного из банков. Мошенник сообщил, что карта якобы заблокирована, и нужно узнать персональные данные. Жертва выдала данные и код, а злоумышленник снял со счета 43,9 тыс. грн.

Существует и множество других схем аферистов. Мошенники начали звонить гражданам, которые заражены коронавирусом, и требовать тысячи гривен якобы за кислород. Уже нескольким гражданам звонили и просили скинуть на банковскую карту по 5 тыс. грн, а от одной украинки и вовсе требовали 15 тыс. грн на срочный сбор, причем от имени волонтера.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что у украинки с карты ПриватБанка списали 32 тыс. грн за оплату подписок на iTunes (медиаплеер, который принадлежит компании Apple). Она пожаловалась в банк и получила ответ: вероятно, данными карты завладели мошенники, они и купили подписки.