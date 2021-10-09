Монету в 1 гривню продали почти за 50 тысяч: за какой год выпуска заплатят состояние

В Украине монету в 1 гривню 1992 года выпуска продали за 47 тыс. грн. На аукционе соревновались десятки покупателей. Единственная особенность гривни – ее год выпуска.

Это следует из данных аукциона Violity. Монета номиналом в 1 гривню 1992 года выпуска встречается крайне редко. Такие же монеты, которые изготовлены в 1995, 1996, 2002, 2002 и 2003 году редкими не считаются. Более поздние экземпляры значительно отличаются.

Видео дня

Если вам встретилась золотистая монета номиналом в 1 гривню 1992-го, ее можно продать как минимум за 30 тыс. грн. Но на аукционе цена доходит до более 50 тыс. грн. Монета считается одной из самых дорогих среди всех монет из оборота.

Она встречается крайне редка и не изготовлялась в этом году для массового оборота. Монета практически с таким же дизайном вышла значительно позже. Поэтому, если удастся найти гривню такого года выпуска, любой украинский нумизмат такой находке позавидует.

Во время обсуждения торгов автор объявления удивился, что за его находку готовы платить и 30 тыс. грн. "Я извиняюсь, вы говорите , что и 30 000 может стоить?", – написал продавец. Однако когда он открыл торги, оказалось, что ставки успели сделать 34 человека и в результате цена взлетела до 47 778 грн.

К примеру, ранее OBOZREVATEL писал о том, как в OLX пытаются продать купюры в 100 долларов за десятки тысяч гривен. На банкноте есть пятно, из-за которого его могут отказаться принимать в некоторых кассах и обменниках. Однако из-за "круглого" номера продавец уверен: стоимость купюры – 50 тыс. грн.