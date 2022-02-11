Молочка в Украине значительно подорожала: что будет с ценами в 2022-м

В Украине за последние четыре месяца значительно подорожала молочная продукция. Но, в I квартале 2022 года (январь, февраль, март) цены на молочку могут вырасти еще больше – до 8-10%.

"По прогнозам ученых "Института аграрной экономики", в среднем по всем видам молокопродуктов рост цен в I квартале 2022 года может составить в пределах 8-10%, по продуктах неглубокой переработки – на 3-5%. То есть превысит темпы роста, что сложились во ІІ полугодии 2021 года", – рассказал заведующий отделом Национального научного центра "Институт аграрной экономики", к.э.н. Леонид Тулуш для OBOZREVATEL.

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Эксперт отмечает, что одна из ключевых причин подорожания, которое наблюдалось в последние месяцы, – рост стоимости молока-сырья в Украине во ІІ полугодии 2021-го (почти на 12%). "Рост цен на молоко-сырье, составляющее от 60% до 80% в структуре себестоимости молокопродуктов, является общемировой тенденцией, как и в отношении других продуктов питания", – указал Тулуш.

Он отметил, что в среднем по странам ЕС молоко-сырье подорожало на 16%. По государствам рост цен выглядит таким образом:

Польша – на 23 %;

Нидерланды – на 20%;

Германия – более 16 %.

По словам Тулуша, основным фактором роста цен на молоко-сырье был существенный рост цен на корма, которые занимают львиную долю в себестоимости производства молока. В свою очередь подорожание кормов связано с ростом цен на мировых сырьевых рынках.

"В Украине рост цен на молоко сырье усиливается ростом доли использование более качественного молоко-сырья, в частности молока сорта экстра, которое более как на 5 % дороже молока первого сорта, а также снижением доли традиционно более дешевого молока от населения", – объясняет специалист.

Тулуш говорит, что молокоперерабатывающие предприятия в октябре-декабре прошлого года работали с низкой рентабельностью, а некоторые из них закончили квартал с убытком. Посему компании заинтересованы в повышении цен на свою продукцию.

Кроме того, стимулировать рост цен первые три месяца года будет целый ряд факторов. Среди них:

девальвация гривни с начала 2022-го;

новый масштаб цен на молокопродукты в Евросоюзе;

рост цен на ключевые составляющие себестоимости продукции (сырье, энергоносители, упаковочные материалы, зарплата).

При этом сдерживать рост цен будет низкая покупная способность населения, соответствующая политика торговых сетей по недопущению существенного повышения цен на молокопродукты, низкие ставки ввозной пошлины и рост объемов субсидированного импорта молокопродуктов из стран ЕС.

Молочка в нашем государстве начала заметно дорожать еще осенью 2021-го. Если стоимость 900 мл молока увеличилась на 1 грн, то килограмм творога подорожал почти на 5 грн.

Еще в октябре 2021-го "молочная корзина" (сыр, масло, кефир, молоко) обходилась украинцам в 478,9 грн. А теперь за такой же набор придется заплатить уже 516 грн. К примеру:

масло подорожало с 48,6 до 53,3 грн (200 гр);

молоко с 31,28 до 32,4 грн (за 900 мл);

кефир с 33,73 до 34,82 грн (за 950 мл);

творог с 49,31 до 51,1 грн (за 300 гр).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в условиях рекордных цен на газ многие предприятия заявляют об убыточности производства, однако в то же время в супермаркетах регулярно проводятся акции. Как объясняет глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, торговые сети вынуждают производителей соглашаться на скидки под угрозой отказа от сотрудничества.