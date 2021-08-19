Украинцев отключат от мобильной связи, если номера не привяжут к паспортам: ответы на главные вопросы

В Украине уже в ближайшее время все владельцы sim-карт должны будут зарегистрировать свои номера и привязать их к паспорту. Во всяком случае, такое предложение обсуждают в профильном комитете Рады. И всех, кто такую процедуру не пройдет, от мобильной сети отключат. Кроме того, мобильные телефоны рискуют оказаться бесполезными, а за контрабанду техники будут наказывать так же, как и за контрабанду леса.

О том, какие новшества готовят в парламенте и к чему это может привести, читайте в материале OBOZREVATEL.

Минуя таможню, в Украину ввозятся телефоны и другая техника на миллиарды гривен. По оценкам Ukraine Economic Outllook, в этом году бюджет потеряет из-за контрафакта 1 млрд долларов.

Еще одна проблема – массовая кража смартфонов. Авторы законопроекта уверены, если ввести обязательную регистрацию, то украденным телефоном будет невозможно воспользоваться.

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Ужесточаются также правила и для мобильных операторов. Например, за рассылку спама. Это может повлиять на ситуацию, при которой украинцы без их сознательного согласия и из-за случайных кликов подписываются на платные рассылки.

"Лично для меня этот вопрос именно краж мобильных телефонов, когда может произойти даже покушение на жизнь человека, и контрафактной продукции", – говорит замглавы комитета Рады по вопросам цифровой и смарт-инфраструктуры Александр Федиенко.

Sim-карты нужно будет привязать к своим паспортам. Это можно сделать в любом отделении мобильного оператора. А если отказаться, уже в 2023-м связь ограничат. То есть, звонить смогут только те, кто идентифицировал себя. Сейчас свои карты к паспортам привязали только 10% украинцев.

И это приводит к целому ряду проблем:

мошенники могут звонить с не идентифицированных номеров, а потом уничтожать их;

чужой Sim-картой может завладеть мошенник, например, перевыпустив ее с помощью мобильного оператора;

телефоны и номера не регистрируются, поэтому пользоваться контрабандной техникой (или краденой) может кто-угодно.

Если кто-то захочет изменить IMEI (International Mobile Equipment Identity) – уникальное число, которое присваиваться каждому телефону – грозит штраф в размере 17 тыс. грн (а за повторное нарушение два года лишения свободы). Чаще всего меняют IMEI на украденных телефонах или на тех, которые ввезли в Украину контрабандой.

За продажу телефона, который ввезли в страну незаконно, введут штраф в размере 8,5 тыс. грн, а за повторное нарушение могут посадить на 2 года.

За контрабанду смартфонов введут штраф в 34 тыс. грн (или лишение свободы до трех лет). А за повторное нарушение – до шести лет.

У каждого телефона есть свой особый номер – IMEI. Когда в Украину ввозят мобилки, номер каждого вбивают в специальную базу. Поэтому на улице любой правоохранитель может пробить по базе: ваш телефон – контрабанда или его ввезли законно. Чтобы узнать IMEI, нужно набрать на телефоне номер *#06#.

Такое новшество не поддержало Министерство социальной политики. Замминистра Александр Шелест пояснил OBOZREVATEL: если закон примут в таком виде, это может спровоцировать коллапс. Мол, большинство украинцев отключат от мобильной связи с 2023 года.

"По нашему мнению, введение таких законодательных требований приведет к полному коллапсу. Любые законодательные инициативы, которые затрагивают частную жизнь граждан, должны быть хорошо продуманными и обоснованными", – говорит он.

По данным международной Ассоциации GSM, почти 80 стран мира запустили или активно обсуждали регистрацию предоплаченных sim-карт. Великобритания, Чехия, Румыния и Новая Зеландия рассматривали обязательную регистрацию предоплаченных sim-карт, но пришли к выводу о ее неэффективность еще на этапе проекта.

В целом, указанные нормы могут значительно сократить уровень контрабанды и дать позитивный результат. Однако в этой ситуации многое ложиться на плечи мобильных операторов. Они, если закон примут, должны будут оперативно оповестить всех своих клиентов и создать возможности для быстрой регистрации мобильных телефонов.