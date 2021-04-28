Министр соцполитики объяснила, что будет с доставкой пенсий украинцам

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что впервые в этом году Пенсионный фонд заключил договор с "Укрпочтой" по доставке выплат на первый квартал, а не на год из-за вопроса тарифов.

"Нужно отметить, что тариф рассчитывается от суммы пенсии: чем больше повышаем людям пенсию, тем больше получает "Укрпочта" за доставку этой пенсии. В первую очередь я хочу направить средства на рост пенсий, а стоимость доставки должна расти соответственно. У нас же средняя стоимость доставки выросла за 5 лет в 2,5 раза, но пенсии так не выросли", – заявила Лазебная, сообщает Минсоцполитики на Facebook.

По ее словам, из 11 миллионов пенсионеров 7,6 миллиона получают пенсионные выплаты через банк. Государство за это ничего не платит, человек имеет выписку со счета, квитанцию, в случае необходимости – имеет документы, чтобы отстоять свои права. Пенсионер может снять всю сумму сразу, рассчитываться карточкой, или не снимать часть пенсии вообще и даже получать дополнительные проценты.

"Что касается остальных пенсионеров – мы начали смотреть. Например, в Киеве, в котором есть банки и банкоматы, мы платим деньги "Укрпочте" за доставку пенсий, но люди за ней приходят в отделение самостоятельно. Поэтому мы попросим людей тех, кто может в местах , где есть банковские учреждения, перейти для получения пенсии в банки", – добавила Лазебная.

Министр социальной политики отметила, что за 10 дней уже 80 тысяч человек перешли для получения пенсии с почты в банковские учреждения.

"При этом мы не просим это делать людей из маломобильных категорий: людей с инвалидностью I группы, людей в возрасте 80+, одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе, – для этих людей мы сразу зафиксировали, что им доставка пенсий будет осуществляться домой", – резюмировала Лазебная.

Напомним, в Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.

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