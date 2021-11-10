Министр рассказал, сколько зарабатывает в Минцифре разработчик фейковой Дії

Разработчик фейковой Дії, которого до суда взяли на работу в Министерство цифровой трансформации, на безвозмездной основе занимается проектом, который должен привлечет молодежь к процессам цифровизации. Глава же этого министерства считает, что на подлог он пошел потому что не нашел иного способа для самореализации.

"Этот парень работает с социальной рекламой и с нашим будущим проектом, который привлечет молодежь к процессам цифровизации. Мы решили соединить человека, являющегося целевой аудиторией, с проектами, которые мы хотим запустить", – рассказал интервью УП глава министерства Михаил Федоров.

При этом он подчеркнул: работает парень бесплатно. "Насколько я знаю, он советник на общественных началах одного из моих заместителей", – отметил министр.

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В то же время хакером разработчика фейковой Дії Федоров признавать отказался. Он называет его дизайнером.

По словам министра, для того, чтобы называться хакером, ему надо было сломать базу программы, а не сделать похожий дизайн. "Это как дизайнер сделает синенький сайт и скажут, что он сделал фейковый "Фейсбук", – отметил он.

Федоров считает, что создать фейковую Дію парень решил из-за желания самореализоваться. "Мне кажется корень проблемы в том, что этот парень не нашел возможности реализоваться своим способностям", – отметил министр.

В то же время он подчеркнул: решать, понесет ли парень какое-либо наказание, будет исключительно суд. Министерство в єто вмешиваться не будет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что через Дію пытались оформить незаконный кредит. Сделать это хотели с помощью недобросовестного банковского сотрудника.