Министр экономики показал миллионные доходы своей семьи

В 2020 году семья министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко заработала около 8 млн грн. При этом на посту министра Петрашко заработал 534 тыс. грн.

Доход министра от процентов в украинских банках составил 138 тыс. грн, еще 553 тыс. грн Петрашко получил в качестве процентов от Morgan Stanley. Об этом свидетельствуют данные из декларации министра.

Жена министра Светлана Петрашко заработала почти 700 тыс. грн в государственном Фонде развития инноваций. Она владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Его стоимость составила 2,2 млн грн.

Кроме того, Петрашко – владелец квартиры в столице, домов во Львове и в селе Романкив (Обуховский район Киевской области). Также в декларации указывается гараж и парко-место.

Напомним, в 2020 году семья зампредседателя Национального банка Украины Дмитрия Сологуба увеличила свой официальный доход (на 6,3%), а также сумму сбережений на банковских счетах. За прошлый год общий доход замглавы НБУ и его жены Илоны Сологуб составил 5,1 млн грн (в 2019-м – 4,8 млн грн).

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