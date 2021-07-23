Миллионы украинцев не смогут получить пенсию: в Минсоце предупредили о правилах

В Украине около 3,3 млн человек, которые работают неофициально, не смогут получить пенсию в 60 лет. Им придется работать до 63 или 65 лет.

Как рассказала на форуме "Украина 30" министр социальной политики Марина Лазебная, из-за неофициального трудоустройства украинцам не будет хватать стажа для того, чтобы выйти на пенсию вовремя. В зависимости от количества отработанных лет, работать придется до 63 или 65 лет.

Уже в 2027-м для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа. Ежегодно, начиная с 2017-го, эта норма увеличивается на 12 месяцев. Те, у кого нет и 15 лет стажа, вообще останутся без пенсий.

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Ранее в Минсоце подсчитали, что в 2027-м вовремя пенсию не сможет получить 45% украинец. Эти расчеты были сделаны с учетом того, что украинцы заранее будут беспокоиться о своих выплатах на заслуженном отдыхе.

Общий пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет. Но выходить в этом возрасте на заслуженный отдых могут только те, кто выполнил требования по стажу. И эти требования будут расти ежегодно на 12 месяцев до 2027-го.

К примеру, уже в 2028-м в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа; в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа; в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.