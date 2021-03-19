Мелочь СССР, которую украинцы могут продать за целое состояние: как выглядят

Украинцы на аукционах могут продать копейки СССР. За одну монету стоимость на торгах доходит до 100 тыс. грн.

Это следует из размещенных на аукционе Monitex предложений. Так, за 20 копеек 1991 года (без обозначения монетного двора) в Киеве можно продать за 6500-16500 грн. Монету номиналом в 1 копейку 1923 года (Сеятель) в Киеве можно продать за 50000-100000 грн. Также за 50-100 тыс. грн могут купить монету номиналом в 15 копеек 1931 года.

На специальных сайтах помогут не только продать, но и оценить стоимость денег из СССР. Стоит отметить, что чем старше монета, тем дороже ее можно продать. Также существенную сумму можно получить за редкие деньги (например, с изъянами).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.