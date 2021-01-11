Маск объявил, что продаст все имущество ради города на Марсе

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, который является самым богатым человеком в мире, решил продать все свое имущество, чтобы иметь как можно больше капитала для финансирования будущей колонии на Марсе.

По словам американского миллиардера, люди должны знать, как серьезно он настроен колонизировать Красную планету. Об этом пишет Business Insider.

"Я также просто пытаюсь прояснить, что серьезно отношусь к этому. И дело не в личном потреблении. Потому что люди будут нападать на меня и говорить: "О, у него все это имущество". Хорошо, теперь у меня его больше нет", – сказал Маск.

В мае прошлого года он объявил, что планирует продать "почти все" свое имущество и что у него "не будет дома". С тех пор предприниматель распродал несколько домов из своего портфеля недвижимости, которые когда-то стоили более $100 млн.

Также в 2020 году предприниматель продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе три соседних дома в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе и поместье, ранее принадлежавшее актеру Джину Уайлдеру. За это он получил в общей сложности более $62 млн.

Отмечается, что Маск имеет грандиозные планы на то, как потратить свое состояние, составляющее примерно $188 миллиардов.

"Фактически, у меня практически не будет собственности, имеющей денежную стоимость, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И мне, очевидно, нужно место, если там мои дети. Так что я просто сниму жилье или что-то в этом роде", – пояснил он в одном из своих интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск стал самым богатым в мире человеком. Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса. Произошло это на торгах, когда стоимость акций его компании выросла 5,38% до $796,38.