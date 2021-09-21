Лоукостеры открыли новые рейсы из Украины на осень: куда и почем полетим

Лоукостер Bees Airline запустив 4 новых рейса из Украины. Из столицы теперь можно отправиться в Шарджу (ОАЭ), из Одессы – в Гянджу (Азербайджан), Тбилиси (Грузия), Ереван (Армения) и Прагу (Чехия). Цены на билеты варьируются от 1,5 до 3,6 тыс. грн.

Еще 19 сентября открыли продажу билетов из Международного аэропорта "Одесса" до Гянджи и Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Bees Airline.

В Гянджу рейсы будут выполняться по понедельникам, цена авиабилета – от 2 547 грн. В столицу Грузию лоукостер будет летать по пятницам, цена – от 1 724 грн. В Ереван перелеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам, цена – от 1 564 грн. Авиарейсы в Прагу начнутся с 21 октября и будут выполняться по четвергам и воскресеньям, цена – от 2 200 грн.

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Из Киева в Шарджу лоукостер будет летать с аэропорта "Киев" (Жуляны) по средам и субботам. Билет будет стоить от 3 650 грн

Немецкая компания Eurowings 1 сентября выполнила свой первый авиарейс в Украину. Лоукостер будет летать из Дюссельдорфа в Киев три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Помимо этого, авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Киева в Дебрецен (Венгрия). При этом перелеты будут выполняться с 15 декабря 2021-го и два раза в неделю. Стоимость билетов начинается от 1 299 грн в одну сторону.

В феврале можно будет полететь в Дебрецен всего за 489 грн. Однако такая цена предусмотрена лишь на один рейс (16 февраля, среда).

Бюджетные авиакомпании вскоре увеличат свою долю на рынке, а цены на перелеты могут вырасти. Существует много отложенного спроса на авиаперевозки и люди будут согласны платить немного большие суммы.

"В Европе бюджетные авиакомпании увеличат свою долю на рынке. В статистике крупнейших авиакомпаний в Европе по количеству мест – Ryanair, WizzAir, EasyJet – чего не было до коронавируса. Они сдвинули сетевые авиакомпании AirFrance, British Airways, Lufthansa", – заявил Владимир Билоткач, профессор Сингапурского института технологий и соучредитель Вокс Украины.Кстати, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair планирует устроить агрессивную экспансию в Украине. Это произойдет, если в ближайшие месяцы государство присоединится к авиационному рынку ЕС по открытому небу. Заробитчане могут обеспечить основной поток тарифов (в Европу сейчас в среднем – 40 евро/1 259 грн за рейс) компании.

"Единственный рынок, на который я хотел бы указать, – это Украина. Я думаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к European Open Skies", – заявил гендиректор Ryanair Майкл О'Лири.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Международный аэропорт "Борисполь" в августе обслужил 1,251 млн пассажиров, из них 827 556 граждан воспользовались регулярными рейсами. Если сравнивать с таким же периодом 2020-го, то число взлетело аж на 66%.