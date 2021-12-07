Квартиры украинцев захватывают, а полиция бездействует: как обманывают арендаторы

В Украине арендаторы могут фактически захватить квартиру: не платить владельцам и отказываться выезжать. Выселить таких жильцов крайне сложно, а полиция в этой сиутации бездействует. В таком случае придется судится с недобросовестными арендаторами, а для этого должен быть правильно составлен договор.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, Лидия Новаковская в прошлом году впервые сдавала в аренду свою двухкомнатную квартиру на Троещине, которая досталась ей от бабушки. Опыта раньше у молодой девушки не было, поэтому она воспользовалась услугами риелтора.

"Специалист посоветовала сдавать жилье за 9 тыс. грн в месяц, без учета стоимости коммунальных услуг. И даже подготовила договор. Мне было удобно, поскольку комиссионные посреднику, а именно 50% от стоимости месячной аренды, оплатили арендаторы", – рассказывает она.

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Спустя несколько дней риелтор привела на просмотр клиентов – мужчину, женщину с ребенком. Они тут же согласились снять квартиру, правда, гарантийный взнос (равен месячной оплате) попросили разбить на несколько частей. "Я согласилась, а спустя несколько месяцев начались проблемы", – вздыхает Лидия Новаковская.

Сперва арендаторы постоянно требовали улучшить условия проживания – купить посуду, новую скатерть и даже микроволновку, а затем просто перестали платить. Рассказывали о проблемах на работе, обещали погасить задолженность, и потом просто перестали брать трубку, рассказывает владелица квартиры.

Риелтор, едва услышав о проблемах, прекратила выходить на связь. Решать проблемы пришлось собственнику квартиры и тут оказалось, что у нее не так и много прав. Полиция заниматься выселением неплательщиков отказалась. "Мне пришлось вызвать слесаря, и пока арендаторов не было дома сменить замки, а вещи вынести и поставить у двери. После этого пришлось пережить скандал, угрозы и вызов полиции", – рассказывает Новаковская.

Спустя несколько дней оказалось, что арендаторы не только не платили за аренду, но еще и задолжали за оплату коммунальных услуг за полгода. И потребовать от неплательщиков погасить долги оказалось нереальным.

Несмотря на незащищенность арендатора и арендодателя, покупка квартиры для дальнейшей ее сдачи в аренду – самый популярный механизм для инвестиций. Большинство украинцев просто не знают, куда еще можно вложить свои $30-100 тыс. И выбирают рынок аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дешевеют квартиры на вторичном рынке. Ежегодно на 10% падает стоимость в "чешских проектах", еще быстрее снижаются цены на "хрущевки" и "сталинки".