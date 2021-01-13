Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку: что будет с гривней

В Украине курс доллара опустился ниже психологической отметки в 28 грн/$. Так, в банках валюту покупают уже за 27,8 грн/$. Справочная стоимость от Национального банка составляет 28 грн/$. Всего за три дня американская валюта подешевела на 40 копеек.

Об этом говорится в данных статистики НБУ и в обменниках. К примеру, в ПриватБанке доллар стоит 27,8/28,1 грн/$, стоимость доллара в обменниках составляет 28,06/28,27 грн/$. Есть несколько причин:

сократились объемы импорта, спрос уменьшился;

украинцы стали меньше покупать доллары;

иностранцы стали активнее покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ).

Отметим, издание Reuters спрогнозировало, что курс доллара в Украине за первые три месяца 2021-го снизится до 27,6 грн/$, преодолев психологическую отметку в 28 грн/$. "Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям", – говорится в ежемесячном опросе Reuters.

Кроме того, есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020-го Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от Международного валютного фонда в рамках сделки на 5 миллиардов долларов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может снизиться на 20 копеек и достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".