Купил дом – получи землю в придачу: в Украине вступили в силу новые правила покупки недвижимости

В Украине с 28 октября вступили в силу правила, по которым земля одновременно переходит покупателю недвижимости, которая на ней стоит, без оформления отдельной сделки на приобретение участка. Другими словами, при покупке дома земля причитается в придачу "автоматом".

Соответствующий Закон № 1174-IX относительно единой правовой доли земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости принят Верховной Радой 8 сентября и официально опубликован в газете "Голос Украины" 28 сентября. Его заключительными положениями предусмотрено, что закон вступает в силу через месяц после опубликования, то есть с 28 октября.

Теперь при покупке любого недвижимого имущества (кроме многоквартирного дома), а также объекта незавершенного строительства, к новому владельцу одновременно переходит и право собственности на такое имущество, и право пользования земельным участком, на котором размещен объект недвижимости или незавершенного строительства. Это правило одинаково распространяется и на земли, находящиеся в постоянном пользовании, и на арендуемые участки.

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Другими словами, собственник или арендатор земельного участка после продажи недвижимости на нем в обязательном порядке обязан разорвать существующие договора на землепользование (постоянное либо временное), чтоб новый собственник мог заключить аналогичные (с тех же условиях и в том же объеме).

При этом, волеизъявление арендодателя и внесение изменений в договор аренды с указанием нового арендатора земельного участка не требуются. Достаточно безотлагательно уведомить арендодателя о переходе прав на земельный участок к новому пользователю.

Кроме того, закон регулирует и другие важные моменты. В частности:

Если новый владелец недвижимости не имеет права на получение земли в постоянное пользование, то в таком случае он обязан подать ходатайство в соответствующие органы власти для получения земельного участка в собственность или пользование. В случае, если приобретается лишь часть недвижимого имущества, то новый владелец имеет право использовать необходимый для него земельный участок на основании договоренности с постоянным землепользователем. Причем право постоянного пользования не прекращается. Не нужно заключать отдельный договор о покупке-продаже земельного участка, достаточно сделки о приобретении имущества, где будут оговорены и "земельные" вопросы. Право собственности или пользования земельным участком в случае приобретения прав на объект незавершенного строительства возникает лишь в том случае, если права на такой объект уже зарегистрированы.

Закон отдельно не регулирует вопрос дальнейшей судьбы земельного участка, если у предыдущего владельца недвижимости не было прав собственности или пользования земельным участком, или если он не зарегистрировал право пользования.

Земельная палата Кассационного хозяйственного суда сделала вывод о том, что право собственности или пользования земельным участком не может переходить к приобретателю недвижимости по правилам единства земельного участка и недвижимости, пока они не зарегистрированы в установленном порядке. Для этого надо обратиться в органы власти с соответствующим ходатайством.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: