Куда инвестировать айтишнику: 5 вариантов

За 7 лет в IT условный разработчик Денис дорос до уровня senior, устроился в топовую компанию и зарабатывает $5 тысяч, а тратит около $1 тысячи в месяц. За год он насобирал $40 тысяч и задумался об инвестировании.

Мы попросили основателя компании Babitskyi Investment Management Романа Бабицкого предложить 5 вариантов, куда Денису вложить свои деньги, чтобы заработать еще больше.

"Для начала Денису стоит разработать собственную стратегию по инвестированию, – говорит Роман Бабицкий. – Пусть прочитает хотя бы пару книг по финансовой грамотности или найдет хорошего специалиста. Свой инвестиционный портфель стоит разделить на несколько частей, чтобы диверсифицировать риски".

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Вот 5 вариантов, которые может рассматривать Денис для инвестирования.

1. Недвижимость

Это самый простой, но наименее доходный способ инвестирования. За $40 тысяч можно купить однокомнатную квартиру в Киеве возле метро под сдачу. Если сдавать ее в аренду за 8 тысяч грн в месяц, квартира будет окупаться примерно 12 лет. При этом, в ней нужно периодически освежать ремонт, искать жильцов взамен съезжающих и быть готовым к разным сюрпризам.

"В среднем жилая недвижимость приносит 4-6% годовых, коммерческая – 7-10% годовых. Но за $40 тысяч коммерческую недвижимость в Киеве не купишь, разве что совсем небольшой офис в спальном районе, – говорит Роман Бабицкий. – Я бы не советовал вкладываться в недвижимость, имея небольшую сумму в $40 тысяч. Для этого есть более выгодные варианты инвестирования, например кредитные союзы".

Примерный доход: $3,5 тысячи в год (плюс индексация стоимости жилья, если цены на рынке изменятся).

2. Кредитные союзы

Если простыми словами, это организации, которые собирают деньги с тех, у кого они есть, и кредитуют компании, которым нужны оборотные средства. Один из вариантов, куда выгодно инвестировать таким образом – беззалоговые кредиты.

"Так работает и наш кредитный союз “Просто гроші”. У нас простая, понятная бизнес-модель, в которой предельно понятно, откуда берутся деньги и не надо заморачиваться с тем, чтобы вникать в детали. Все как в банке – принес депозит, подписал договор и пришел за процентами", – объясняет Роман Бабицкий.

В Украине довольно много кредитных союзов. Перед тем, как нести им свои деньги, изучите историю компании, почитайте отзывы и биографию основателя. Используйте все источники: от интернета и судебных реестров, до знакомых инвесторов. И пользуйтесь здравым смыслом: если вам обещают больше 25% годовых – компания наверняка сомнительная.

Рыночные ставки в таких организациях – от 12 до 24% годовых. В среднем, можно заработать около 18% в год.

Примерный доход: $7000 в год

3. Гривневый депозит

Тут все просто: Денис берет деньги, несет их в банк и оформляет депозит. На данный момент средняя банковская ставка по депозитам в гривне (на год, без права снятия) – 6-7%. Отнимите еще 18% налога с полученных процентов и 1,5% военного сбора.

К тому же, доллары придется перевести в гривны. Ставка по валютным депозитам во всех банках минимальная – 1-1,5% годовых, инвестицией это не назовешь. Еще один нюанс – надежность банка.

"Государственный фонд гарантирования вкладов вернет 200 тысяч гривен, если банк разорится. Поэтому стоит разделить сумму на 6 частей и разложить по разным банкам", – советует Роман Бабицкий.

Примерный доход: $2,5 тысяч в год

4. Венчурные инвестиции

Денис может вложиться в знакомый стартап, если он доверяет основателям и ему нравится идея, которую они продвигают на рынок. Или в уже работающий бизнес, которому нужны деньги на масштабирование.

Здесь важно правильно составить договор и трезво оценить бизнес, с которым вы связываетесь. Или пойти по простому пути – заключить договор с проверенным венчурным фондом. Даже $40 тысяч для такого вида инвестирования будет достаточно. Но риск потерять свои деньги тут довольно высоки.

"В постковидное время лучше инвестировать в онлайн-сервисы, геймдев, телемедицину и сервисы для автоматизации, – говорит Роман Бабицкий. – Эти сферы, несмотря на кризис, только развиваются и на них большой спрос".

Примерный доход: спрогнозировать сложно. Можно потерять инвестицию, не заработать ничего, или же - сорвать джек-пот. Как повезет.

5. Криптовалюты

Инвестирование в биткойн надежным не назовешь. Сейчас курс криптовалюты достиг $33 тысяч. Это не рекордная сумма: своего абсолютного максимума биткоин достигал в апреле 2001 года – $63 тысяч. С другой стороны, год назад курс был в четыре раза ниже – около $9 тысяч. Если бы в июле 2020 года Денис накупил биткоинов на свои $40 тысяч, а сейчас продал – он бы имел на руках $160 тысяч.

Впрочем, мировые эксперты не слишком оптимистичны по поводу будущего этой криптовалюты. Например, Bloomberg прогнозирует, что курс упадет до $20 тысяч уже в обозримом будущем.

Примерный доход: непредсказуемый

Больше об инвестировании можно будет узнать на Big Invest Summit. Он пройдет в Киеве 27-28 ноября. На форуме реальные инвесторы, на реальных инвестиционных проектах развеют все мифы и покажут, как и куда можно прибыльно вкладывать деньги в Украине. 12 спикеров, среди которых помимо профессиональных инвесторов будут и топ бизнесмены, расскажут о разных видах инвестиций: в кредитование, недвижимость и ценные бумаги, о венчурном инвестировании и персональной инвестиционной стратегии.

На Big Invest Summit соберутся более 1500 слушателей, на сегодняшний день это самый масштабный ивент на тему инвестирования изо всех, которых проходили в Украине. Купить билет можно по ссылке.