Кто не получит пенсию в 2021-м: названы важные условия

Часть украинцев в 2021 году останется без пенсий. Все, кто не выполнил требования по стажу, должны будут работать до 63 или 65 лет.

О том, как узнать, сможете ли вы вовремя выйти на пенсию, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто не получит пенсию в 2021 году?

Вовсе без пенсий, как и прежде, останутся украинцы, у которых нет 15 лет стажа. Это минимальное требование. А вот "порог" для 63 и 60 лет увеличили.

Итак, если вам в этом году исполнится 60 лет и у вас будет:

меньше 15 лет стажа. Пенсию по возрасту вы вообще не получите. Единственный выход: докупить стаж, иначе в лучшем случае государство может выдать пособие для малоимущего;

от 15 до 18 лет стажа. Пенсию можно будет получить только через пять лет, когда вы достигнете своего 65-летия;

если есть от 18 до 28 лет стажа. На выплату можно рассчитывать только в 2024-м, когда вам исполнится 63 года;

если есть от 28 лет стажа. В таком случае можно рассчитывать на пенсию в 60 лет. Кстати, требования по стажу, которые описаны выше, ежегодно, до 2027-го, будут увеличиваться на 12 месяцев.

Как будет меняться ситуация?

В Украине неофициально работает каждый четвертый украинец. Как рассказала OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, ближайшие несколько лет повышение требований к стажу не коснется большого количества украинцев.

Переломным моментом станет 2023-й, тогда для выхода на пенсию в 60 лет понадобится уже 30 лет стажа, а многие украинцы столько заработать не успели.

Как повысят пенсии в Украине

Что важно знать о пенсионной системе в Украине

Первое – пенсионеров больше, чем работников, и ситуация будет ухудшаться

По данным Федерации работодателей, в Украине 10,6 млн работников на 11,3 млн пенсионеров. Правда, есть еще самозанятые и предприниматели. В целом же один работающий содержит своими взносами одного пенсионера.

С минимальной зарплаты в Пенсионный фонд поступает всего 889 грн, а со средней зарплаты – около 1,8 тыс. грн. Разумеется, этих денег катастрофически не хватает. "Дыра" в ПФУ достигает более 170 млрд грн.

Количество пенсионеров будет расти МОТ

Международная организация труда подсчитала, что к 2050-му количество пенсионеров в Украине увеличится на 43,9%. Действующая система при таких обстоятельствах просто разрушится.

Второе – пенсии в Украине сократили в 2017-м, большинство оказалось за пределами бедности

Все будущие пенсии урезали в рамках пенсионной реформы в 2017-м, изменив формулу. Если раньше за каждый отработанный год можно было получить 1,35% расчетного заработка, то сейчас – всего 1%.

К примеру, при средней зарплате (около 10 тыс. грн) и с 30 годами стажа в этом году можно будет получить пенсию в размере 2,3 тыс. грн. А если бы действовали старые правила, то при таких же условиях– 3,1 тыс. грн.

Это привело к тому, что даже со средней зарплатой пенсия будет ниже прожиточного минимума. "Для лиц с заработком, равным средней заработной плате в стране, действующая пенсионная формула обеспечит пенсию, которая будет выше относительной черты бедности и установленного законом прожиточного минимума, но ниже, чем фактический прожиточный минимум", – говорится в отчете МОТ.

Третье – обновленные требования по стажу не выполнит большинство украинцев

Уже с 2027-го, чтобы получить выплату в 60 лет, понадобится как минимум 35 лет стажа. Сейчас с таким стажем всего половина пенсионеров, и ситуация особо не изменится. По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Стаж украинцев МОТ

Большая проблема – теневая занятость. Около четырех миллионов украинцев работают без официального оформления, взносы в Пенсионный фонд не платят. А еще миллионы часть зарплаты получают в конверте. Все это приводит к тому, что на действующих пенсионеров денег просто не хватает.