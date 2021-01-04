Хто не отримає пенсію у 2021-му: названо важливі умови

Частина українців у 2021 році залишиться без пенсій. Усі, хто не виконав вимоги щодо стажу, муситимуть працювати до 63 або 65 років.

Про те, як дізнатися, чи зможете ви вчасно вийти на пенсію, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто не отримає пенсію у 2021 році?

Зовсім без пенсій, як і раніше, залишаться українці, у яких немає 15 років стажу. Це мінімальна вимога. А ось "поріг" для 60 і 63 років збільшили.

Отже, якщо вам цьогоріч виповниться 60 років і у вас буде:

менше ніж 15 років стажу. Пенсію за віком ви взагалі не отримаєте. Єдиний вихід: докупити стаж, інакше в кращому разі держава може видати допомогу для незаможного;

від 15 до 18 років стажу. Пенсію можна буде отримати тільки через п'ять років, коли ви досягнете свого 65-річчя;

якщо є від 18 до 28 років стажу. На виплату можна розраховувати тільки у 2024-му, коли вам виповниться 63 роки;

якщо є від 28 років стажу. В такому разі можна розраховувати на пенсію у 60 років. До речі, вимоги щодо стажу, які описані вище, щорічно, до 2027-го, будуть збільшуватися на 12 місяців.

Як буде змінюватися ситуація?

В Україні неофіційно працює кожен четвертий українець. Як розповіла OBOZREVATEL старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, найближчі кілька років підвищення вимог до стажу не торкнеться великої кількості українців.

Переломним моментом стане 2023-й, тоді для виходу на пенсію в 60 років знадобиться вже 30 років стажу, а багато українців стільки заробити не встигли.

Як підвищать пенсії в Україні

Що важливо знати про пенсійну систему в Україні

Перше – пенсіонерів більше, ніж працівників, і ситуація погіршуватиметься

За даними Федерації роботодавців, в Україні 10,6 млн працівників на 11,3 млн пенсіонерів. Щоправда, є ще самозайняті та підприємці. Загалом же один працівник утримує своїми внесками одного пенсіонера.

З мінімальної зарплати до Пенсійного фонду надходить усього 889 грн, а із середньої зарплати – приблизно 1,8 тис. грн. Зрозуміло, цих грошей катастрофічно не вистачає. "Прогалина" в ПФУ сягає понад 170 млрд грн.

Кількість пенсіонерів зростатиме МОП

Міжнародна організація праці підрахувала, що до 2050-го кількість пенсіонерів в Україні збільшиться на 43,9%. Чинна система за таких обставин просто зруйнується.

Друге – пенсії в Україні скоротили 2017 року, більшість опинилася за межею бідності

Усі майбутні пенсії урізали в межах пенсійної реформи 2017-го, змінивши формулу. Якщо раніше за кожен відпрацьований рік можна було отримати 1,35% розрахункового заробітку, то зараз – всього 1%.

Наприклад, за середньої зарплати (майже 10 тис. грн) і з 30 роками стажу цьогоріч можна буде отримати пенсію розміром 2,3 тис. грн. А якби діяли старі правила, то за таких самих умов – 3,1 тис. грн.

Це призвело до того, що навіть із середньою зарплатою пенсія буде нижчою за прожитковий мінімум. "Для осіб із заробітком, що дорівнює середній заробітній платі в країні, чинна пенсійна формула забезпечить пенсію, яка буде вищою від відносної межі бідності та встановленого законом прожиткового мінімуму, але нижчою, ніж фактичний прожитковий мінімум", – йдеться в звіті МОП.

Третє – оновлені вимоги щодо стажу не виконає більшість українців

Уже із 2027-го, щоб отримати виплату в 60 років, знадобиться щонайменше 35 років стажу. Зараз із таким стажем усього половина пенсіонерів, і ситуація особливо не зміниться. За оцінками Мінсоцполітики, за сім років приблизно 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років.

Стаж українців МОП

Велика проблема – тіньова зайнятість. Майже чотири мільйони українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не платять. А ще мільйони частину зарплати отримують у конверті. Все це призводить до того, що на наявних пенсіонерів грошей просто не вистачає.