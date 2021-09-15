Кто может получить 10 пенсий за один раз: украинцам напомнили о правилах

Некоторые украинцы имеют право на получение сразу 10 выплат при выходе пенсию. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, кого касается это правило. Оказалось, что воспользоваться привилегией могут работники образования, но и к ним есть особые требования.

Правила получения 10 пенсий сразу опубликованы на сайте ПФУ. Чтобы получить такие выплаты, педагог должен:

выходить на пенсию по возрасту, но иметь право на пенсию по выслуге лет;

не получать раньше никакие виды пенсии;

иметь не менее 35 лет лет страхового стажа для мужчин и 30 лет для женщин;

работать в образовательном учреждении, которое находится в государственной или коммунальной собственности.

Размер 10 пенсионных выплат рассчитывается индивидуально, но при его расчете должны обязательно учесть весь страховой стаж, а также размер зарплаты. Какую именно зарплату учитывать, может выбрать получатель. Это может быть средняя зарплата за весь период с 1 июня 2000 года или зарплата за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года.

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Учителя, преподаватели, воспитатели и директора в государственных школах, гимназиях и лицеях;

воспитатели, заведующие, директора и музыкальные руководители в государственных детсадах;

художественные руководители, руководители, заведующие, директора их их заместители в государственных внешкольных учреждения (например, музыкальных и художественных школах и т.д.).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине законодательно одобрили дату индексации пенсий – 1 марта.Проект закона в Верховной Раде утвердили в первом чтении. Ранее дату массового повышения пенсий каждый год утверждал Кабмин. Кроме того, планируется вернуть индексацию спецпенсий.

Также украинцев ждет пять повышений пенсий в 2022 году. Соответствующие предложения уже внесены в проект госбюджета на 2022 год.