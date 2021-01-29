Крымчан предупредили об ухудшении качества воды: из крана может пойти загрязненная жидкость
В аннексированном Крыму пытаются решить проблему нехватки питьевой воды. В ближайшее время в целом ряде районов из крана может пойти загрязненная коррозией жидкость.
Об этом на своей странице у Facebook сообщает местное предприятие "Вода Крыма". "В связи с запуском нового магистрального водовода Веселое-Дзержинского 28.01.2021 возможно незначительно ухудшение качества воды в пределах нормативных значений в следующих микрорайонах города: "Москольцо", "Б. Куна", "Сергеевка", "Новосергеевка", "Свобода", пгт Грэсовский, пгт Молодежное (частично), пгт Аграрное, СТ Энергетик, пгт Комсомольское (частично), с. Совхозное, с. Укромное (частично), СТ Садовод, СТ Дачник, СТ Юбилейный, с. Богдановка, с. Мирное (частично)", – говорится в сообщении
Увеличение мутности связано со смывом коррозийных отложений со стенок труб. Отметим, январские осадки не помогли решить проблему с критической нехваткой питьевой воды. Жители Симферополя будут и дальше испытывать проблемы с качеством воды.
Водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма.
В ноябре 2020 года сообщалось, что в Крыму полностью пересох каптаж (сооружение по выемке подземных вод), который является основным источником водоснабжения села Зеленогорское в Белогорском районе. До этого в Белогорском районе пересохла река Танасу.
ак сообщал OBOZREVATEL:
Оккупанты нашли новый источник воды и в кратчайшие сроки собираются построить там водозабор. В частности – на реке Бельбек в Севастополе.
Россия до марта 2021 года намерена завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения Крыма, чтобы подавать не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.
В конце декабря в Крыму предложили построить дополнительные водохранилища на 500 млн кубометров, потому что существующих не хватает.