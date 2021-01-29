Крымчан предупредили об ухудшении качества воды: из крана может пойти загрязненная жидкость

В аннексированном Крыму пытаются решить проблему нехватки питьевой воды. В ближайшее время в целом ряде районов из крана может пойти загрязненная коррозией жидкость.

Об этом на своей странице у Facebook сообщает местное предприятие "Вода Крыма". "В связи с запуском нового магистрального водовода Веселое-Дзержинского 28.01.2021 возможно незначительно ухудшение качества воды в пределах нормативных значений в следующих микрорайонах города: "Москольцо", "Б. Куна", "Сергеевка", "Новосергеевка", "Свобода", пгт Грэсовский, пгт Молодежное (частично), пгт Аграрное, СТ Энергетик, пгт Комсомольское (частично), с. Совхозное, с. Укромное (частично), СТ Садовод, СТ Дачник, СТ Юбилейный, с. Богдановка, с. Мирное (частично)", – говорится в сообщении

Увеличение мутности связано со смывом коррозийных отложений со стенок труб. Отметим, январские осадки не помогли решить проблему с критической нехваткой питьевой воды. Жители Симферополя будут и дальше испытывать проблемы с качеством воды.

Водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма.

В ноябре 2020 года сообщалось, что в Крыму полностью пересох каптаж (сооружение по выемке подземных вод), который является основным источником водоснабжения села Зеленогорское в Белогорском районе. До этого в Белогорском районе пересохла река Танасу.

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