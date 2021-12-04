Копейку из СССР в Украине продали за десятки тысяч гривен: как выглядит

Александр Литвин
Личные финансы
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Как выглядит ценая монета

В Украине 1 копейку 1957 года продали на аукционе за 70 тыс. грн. За лотом наблюдали несколько десятков людей. При этом у нее есть особенности: несколько царапин, которые появились во время эксплуатации.

Это сдедует из данных аукциона Violity. "Монеты в хорошем состоянии. Не реставрирована. Имеет несколько царапин. Не копано", – написал продавец.

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Копейку продали за десятки тысяч гривен
Какие монеты можно продать

В Украине на аукционах готовы заплатить десятки тысяч гривен также и современные монеты. Например, елси они изготовлены сбраком (например, два реверса или два аверса). Если при изготовлении использовали штамм другого года.

Кроме того, спросом пользуются и монеты, которые изготовляли в качестве эксперимента. Например, монета номиналом в 15 копеек изготовлена в ограниченном тираже.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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