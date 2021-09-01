Кому в Украине платят в среднем от 60 тыс. грн: названы самые выгодные специальности

В Украине средняя зарплата достигла всего около 14 тыс. грн. При этом на некоторых специальностях соискателям предлагают в среднем около 63 тыс. грн. Первенство традиционно занимают программисты. К примеру, специалисты, которые владеют технологией Ruby on Rails, могут в среднем рассчитывать на 63 тыс. грн.

Это следует из данных популярного кадрового портала. Отметим, в то же время средняя зарплата в Киеве составила всего 17 тыс. грн. А в областных центрах зарабатывают около 12-15 тыс. грн. Для примера, в Запорожье зарплата составляет около 12 тыс., а в Одессе – 15 тыс. грн в месяц.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

Ruby on Rails программист – 63000 грн

Тим лид – 60000 грн

Программист Java – 60000 грн

.Net-программист – 57500 грн

Видео дня

C++ программист – 57500 грн

Angular-разработчик – 52500 грн

Разработчик мобильных приложений – 50000 грн

ASP.Net программист – 48500 грн

IOS-программист – 46000 грн

Full stack программист – 45000 грн

Зарплаты программистов в Украине значительно отличаются от среднего по экономике уровня. Это связано с высокой конкуренцией. Если, к примеру, украинский врач или инженер ориентирован на внутренний рынок, то за программиста работодатели соревнуются в том числе и с иностранными компаниями. Как результат, зарплаты им также должны предлагать на уровне международного рынка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине часть сфер может исчезнуть уже в ближайшее время. Технологии постепенно меняют рынок труда, рутинную работу вместо человека выполняют машины и программы, при этом единственный шанс остаться востребованным – обучаться новым навыкам и технологиям.