Кому в Украине платят от 60 тысяч: названы лучшие вакансии

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
7,0 т.
Кому в Украине платят больше всех

В Украине на зарплаты выше 60 тыс. грн могут рассчитывать программисты, которые знают языки C++ и Java. В среднем 55 тыс. грн предлагают руководителям команды (тим лид).

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. В списке наиболее высокооплачиваемых вакансий все предложения для программистов. За них украинским работодателям приходится конкурировать с иностранными, это отображается и на уровне оплаты труда.

  • C ++ программист 65000 грн

  • Программист Java 62000 грн

  • Тим лид 55000 грн

  • Python-программист 51500 грн

  • Angular-разработчик 51000 грн

  • .Net-программист 50000 грн

  • Magento-программист 47500 грн

Кому платят больше

С начала декабря активно размещали вакансии для студентов и тех, кто начинает свой карьерный путь – почти 1 тыс. новых предложений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также в сфере сервиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

УкраинаРабота в Украинезарплатаработа