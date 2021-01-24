Кому в Украине платят от 60 тысяч: названы лучшие вакансии

В Украине на зарплаты выше 60 тыс. грн могут рассчитывать программисты, которые знают языки C++ и Java. В среднем 55 тыс. грн предлагают руководителям команды (тим лид).

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. В списке наиболее высокооплачиваемых вакансий все предложения для программистов. За них украинским работодателям приходится конкурировать с иностранными, это отображается и на уровне оплаты труда.

C ++ программист 65000 грн

Программист Java 62000 грн

Тим лид 55000 грн

Python-программист 51500 грн

Angular-разработчик 51000 грн

.Net-программист 50000 грн

Magento-программист 47500 грн

С начала декабря активно размещали вакансии для студентов и тех, кто начинает свой карьерный путь – почти 1 тыс. новых предложений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также в сфере сервиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.