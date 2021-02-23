Кому в Украине платят от 60 тысяч гривен: названы лучшие вакансии

В Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий недели оказались предложения для программистов. В среднем 65 тыс. грн могут зарабатывать программисты, которые владеют ASP.Net, C++ и Java.

Об этом говорится в статистике портала work.ua. Средняя зарплата по стране при этом составляет около 13 тыс. грн.

ASP.Net программист 65000 грн

C ++ программист 65000 грн

Программист Java 65000 грн

Тим лид 57500 грн

Magento-программист 55000 грн

Ruby on Rails программист 55000 грн

Python-программист 51500 грн

Angular-разработчик 51000 грн

.Net-программист 51000 грн

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.