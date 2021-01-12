Кому в Украине платят от 50 тысяч: названы лучшие вакансии

В Украине среди самых высокооплачиваемых вакансий (за исключением программистов) на первом месте оказались пилоты (со средней заработной платой около 50 тыс. грн).

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала work.ua. Замыкает десятку самых высокооплачиваемых вакансий программист Delphi.

Топ-вакансии:

Пилот – 50 000 грн

Информационный директор – 40 000 грн

Директор IТ – 35 000 грн

Начальник финансового отдела – 35 000 грн

Советник – 35 000 грн

Национальный менеджер – 35 000 грн

Директор по маркетингу – 34 000 грн

Шкипер – 30 000 грн

Тим лид – 30 000 грн

Программист Delphi – 30 000 грн

Самые выгодные предложения work.ua/salary

При этом средняя заработная плата, по данным портала, составляет всего лишь 13 тысяч гривен. На 67 тысяч вакансий есть 377 тысяч предложений. Больше всего вакансий в розничной торговле.

Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:

бесплатное обучение;

офис возле метро;

корпоративные мероприятия;

скидки;

повышение зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.