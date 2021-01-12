Кому в Україні платять від 50 тисяч: названо найкращі вакансії

Олександр Литвин Особисті фінанси 01:45, 13.01.2021

В Україні серед найбільш високооплачуваних вакансій (за винятком програмістів) на першому місці опинилися пілоти (із середньою заробітною платою приблизно 50 тис. грн).

Про це йдеться у статистиці кадрового порталу work.ua. Замикає десятку найбільш високооплачуваних вакансій програміст Delphi.

Топвакансії:

  • Пілот – 50 000 грн

  • Інформаційний директор – 40 000 грн

  • Директор ІТ – 35 000 грн

  • Начальник фінансового відділу – 35 000 грн

  • Радник – 35 000 грн

  • Національний менеджер – 35 000 грн

  • Директор із маркетингу – 34 000 грн

  • Шкіпер – 30 000 грн

  • Тім лід – 30 000 грн

  • Програміст Delphi – 30 000 грн

Найвигідніші пропозиції
work.ua/salary

Водночас середня заробітна плата, за даними порталу, становить усього лише 13 тисяч гривень. На 67 тисяч вакансій є 377 тисяч пропозицій. Найбільше вакансій у роздрібній торгівлі.

Найчастіше роботодавці як додатковий бонус пропонують:

  • безоплатне навчання;

  • офіс біля метро;

  • корпоративні заходи;

  • знижки;

  • підвищення зарплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.

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