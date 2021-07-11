Кому в Украине платят от 50 тыс. грн: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине на среднюю заплату выше 50 тыс. грн могут рассчитывать программисты. Те из них, которые владеют языком программирования Ruby, могут получать больше 77 тыс. грн.

Это следует из данных кадрового портала Work.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет около 13 тыс. грн. В Киеве же достигает 17 тыс. грн.

Кто зарабатывает больше всех:

Ruby on Rails программист 77000 грн

C ++ программист 62500 грн

Angular-разработчик 60000 грн

Программист Java 60000 грн

Тbм лbд 56000 грн

Symfony разработчик 56000 грн

.Net-программист 55000 грн

Программист django 52500 грн

Отметим, в Украине на зарплату более в 30 тыс. грн без высшего образования могут рассчитывать плиточники, официанты, фасадчики, сварщики и даже некоторые официанты. При этом представление о том, что на достойную зарплату могут рассчитывать только украинцы с высшим образованием, ложные.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине заробитчане могут рассчитывать на зарплату в размере более 25-30 тыс. грн в Польше, при этом придется работать по 12 часов в сутки и всего с одним выходным.