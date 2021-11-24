Кому в Украине платят от 30 тысяч без высшего образования: названы самые перспективные специальности

В Украине из-за перекоса на рынке труда возник избыток специалистов гуманитарных специальностей, при этом не хватает рабочих. Без высшего образования и с рабочими навыками можно зарабатывать от 30 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Аналитики OLX.Работа подсчитали средние зарплаты среди востребованных в Украине рабочих специалистов. Как оказалось, хороший фасадник (занимается утеплением фасадов) может зарабатывать 33 тыс. грн., а каменщники и штукатуры в среднем получают около 30 тыс. Плиточники могут рассчитывать на 27,5 тыс. грн.

Отметим, в среднем зарплаты в следующем году могут вырасти на 20%. При этом минималку повысят всего на 3%, а повышение в первую очередь коснется IT-шников, менеджеров по продажам и рабочих. Другие же украинцы вовсе останутся без повышения.

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Отметим, в крупных городах практически половина официально безработных имеют высшее образование. Самая популярная специальность в вузах – филология.

В 2022-м минимальную зарплату повысят всего на 200 грн, до 6700 грн. Этих средств не хватит даже на компенсацию уровня инфляция. С другой стороны, как говорят в Кабмине, средняя зарплата в стране достигла более $500, что является историческим максимум. В то же время в соседних странах, Польше и Чехии, средняя зарплата в несколько раз выше.

Как ранее писал OBOZREVATEL: