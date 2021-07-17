Кому в Украине платят от 100 тысяч гривен: названы лучшие вакансии

В Украине среднюю зарплату от 100 тыс. грн могут получать программисты, которые разрабатывают публичную часть web-приложения. В пятерке самых высокооплачиваемых вакансий – предложения для IT-шников.

Это следует из данных кадрового портала rabota.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет около 12 тыс. грн.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

senior front-end developer – 135 тысяч;

senior html developer – 105 тысяч;

postgreSQL administrator – 100 тысяч;

magneto developer – 98 тысяч;

senior Javascript developer – 96 тысяч.

Видео дня

Отметим, в Украине минимальную зарплату повысят с декабря 2021-го. Она составит 6500 грн. В 2022-м минималку повысят всего на 3% – до 6700 грн. Такой рост не только не позволит покрыть инфляцию, но и приведет к значительному обеднению самых низкооплачиваемых сотрудников. И речь идет не о низкоквалифицированной рабочей силе. Пострадают воспитатели детских садов, медсестры, целая группа бюджетников.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.