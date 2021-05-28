Кому в Украине платят больше 90 тыс. грн в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Україні найвищу середню зарплату отримують розробники, які опанували мову JavaScript. Вони можуть претендувати на щомісячний заробіток у розмірі близько 96 тис. грн.

Об этом говорится в статистике кадрового портала rabota.ua. Средняя заработная плата в Киеве, согласно данным портала, составляет 15 тыс. грн. В Днепре зарабатывают 11,9 тыс. грн, в Запорожье – 10 тыс. Одесситы могут претендовать на средний заработок в размере 10,4 тыс. грн.

Senior JavaScript developer – 96 тыс. грн

Senior Java developer – 95 тыс. грн

Senior С# developer – 80 тыс. грн

.Net developer удаленно – 80 тыс. грн

С# developer удаленно – 80 тыс. грн

Згідно з даними, в Україні за останні три роки зарплати зростали в середньому на 17% на рік. Водночас інфляція минулого року становила близько 5%. Незважаючи на номінальне зростання зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин: високий рівень безробіття, низькі оклади в бюджетній сфері.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.