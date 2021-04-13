Кому в Украине платят больше 110 тысяч: названы лучшие вакансии

В Украине среднюю зарплату в 112 тыс. грн платят разработчикам, которые владеют языком программирования С++. В пятерке самых высокооплачиваемых вакансий предложения только для специалистов IT.

Об этом говорится в данных статистики кадрового портала rabota.ua. При этом средняя зарплата составляет 12 тыс. грн. Вакансий с зарплатой от 39 тыс. грн – 3,7 тыс. по всей стране.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

Senior С++ developer – 112 тыс. грн

Senior Python developer – 100 тыс. грн

Senior Front-End developer – 95 тыс. грн

Senior HTML developer – 95 тыс. грн

Senior JavaScript developer – 93 тыс. грн.

Как утверждает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет:

"Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильная из года в год. Сейчас экономика кардинально не поменялась, потому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.