Кому в Украине платят 100 тыс. грн в месяц: названы самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине самую большую зарплату (среди открытых данных кадровых порталов) предлагают информационному директору. Такой специалист может зарабатывать около 100 тыс. грн. На втором месте по размеру вознаграждения оказались IT-специалисты.

Это следует из данных крупного кадрового портала. При этом средняя по стране зарплата составляет всего лишь 14,8 тыс. грн. Также стоит отметить, что предложение по заработным платам в Киеве и других регионах существенно отличаются.

Самые высокооплачиваемые вакансии:

Информационный директор – 100 тыс. грн. Это специалист, который занимает должность в высшем руководстве компании и отвечает за работу всех информационных систем.

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Программисты – около 65 тыс. грн. В столице зарплата может достигать и более 80 грн. Согласно данным статистики, больше всего зарабатывают те специалисты, которые владеют языком программирования C++.

Медиабайеры – 45 тыс. грн. Специалисты, которые закупают площадки и размещают рекламу в медиа, оказались на третьей ступеньке по уровню заработной платы. Зарплата в столице превышает 50 тыс. грн.

Национальный менеджер – 39 тыс. грн. Это специалист, который возглавляет отделение международной компании в стране. В его обязанности часто также входит и расширение.

Директор по маркетингу – 37,5 тыс. грн. В Киеве такой специалист в среднем зарабатывает 45 тыс. грн. В компании он отвечает за продвижение продукции.

Следует отметить, что спрос, а именно количество предложений от работодателей несколько отличается от рейтинга зарплат. Больше всего вакансий предлагают в сфере Розничная торговля – 32 тыс. объявлений, Транспорт и логистика – 24 тыс., Строительство – 18 тыс. объявлений.

Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2022 году минимальную зарплату повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.

в Украине произошел всплеск спроса на продавцов, бариста и автослесарей. Заработная плата некоторых таких специалистов может достигать около 30 тыс. грн в месяц.

украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.