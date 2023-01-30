Коллекцию монет Украины продают за 1,6 млн грн: в чем ее особенность

В Украине за 1,599 млн грн продают коллекцию серебряных монет НБУ. При этом продавец утверждает, что она является полной – т.е., в нее вошли все серебряные монеты, выпущенные Нацбанком за время независимости Украины.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, все монеты пребывают в банковском состоянии.

Кроме того, автор объявления утверждает, что они не имеют дефектов. А также не подвергались реставрации.

"Полная коллекция серебряных монет НБУ. Все монеты в банковском состоянии. Только личная встреча. Оплата наличными", – говорится в объявлении.

Список серебряных монет НБУ очень широк. В частности, в каталоге нумизматической продукции самого регулятора их настраивается 357 наименований.

Продажа же таких монет на аукционах – не редкость. К примеру, за 75 тыс. грн продают серебряную памятную монету к 30-летию Независимости. Она была выпущена в 2021 году. Номинал – 50 грн.

Монета была введена в обращение 17 августа 2021 года. По информации НБУ:

проба серебра – 999;

диаметр – 85 мм;

гурт – гладкий с углубленной надписью;

тираж – 500 шт.

На одной стороне размещено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение тризуба, выполненное локальной позолотой, и надпись "30 лет Независимости Украины".

На другой стороне изображен "могучий дуб, крона которого напоминает очертания границ Украины" – он тоже имеет локальную позолоту. Там же:

малый Государственный Герб Украины;

надписи "Украина", "УНР", "ЗУНР", "Украинское Государство", "Директория УНР".

стилизованные лучи;

номинал;

год чеканки;

графический символ гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, продают в Украине не только серебряные монеты НБУ, но и банкноты из этого металла. К примеру, в 1000 грн 2019 года. Ее масса в чистоте – не менее 124,4 грамма, проба – 999,9. Цена – 27 тыс. грн.

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