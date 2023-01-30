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Коллекцию монет Украины продают за 1,6 млн грн: в чем ее особенность

Роман Костюченко
Личные финансы
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Коллекцию монет Украины продают за 1,6 млн грн

В Украине за 1,599 млн грн продают коллекцию серебряных монет НБУ. При этом продавец утверждает, что она является полной – т.е., в нее вошли все серебряные монеты, выпущенные Нацбанком за время независимости Украины.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, все монеты пребывают в банковском состоянии.

В Украине за 1,599 млн грн продают коллекцию серебряных монет НБУ

Кроме того, автор объявления утверждает, что они не имеют дефектов. А также не подвергались реставрации.

"Полная коллекция серебряных монет НБУ. Все монеты в банковском состоянии. Только личная встреча. Оплата наличными", – говорится в объявлении.

Продавец утверждает, что коллекция является полной

Список серебряных монет НБУ очень широк. В частности, в каталоге нумизматической продукции самого регулятора их настраивается 357 наименований.

Продажа же таких монет на аукционах – не редкость. К примеру, за 75 тыс. грн продают серебряную памятную монету к 30-летию Независимости. Она была выпущена в 2021 году. Номинал – 50 грн.

Серебряные монеты НБУ часто продают на аукционах

Монета была введена в обращение 17 августа 2021 года. По информации НБУ:

  • проба серебра – 999;
  • диаметр – 85 мм;
  • гурт – гладкий с углубленной надписью;
  • тираж – 500 шт.

На одной стороне размещено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение тризуба, выполненное локальной позолотой, и надпись "30 лет Независимости Украины".

На другой стороне изображен "могучий дуб, крона которого напоминает очертания границ Украины" – он тоже имеет локальную позолоту. Там же:

  • малый Государственный Герб Украины;
  • надписи "Украина", "УНР", "ЗУНР", "Украинское Государство", "Директория УНР".
  • стилизованные лучи;
  • номинал;
  • год чеканки;
  • графический символ гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, продают в Украине не только серебряные монеты НБУ, но и банкноты из этого металла. К примеру, в 1000 грн 2019 года. Ее масса в чистоте – не менее 124,4 грамма, проба – 999,9. Цена – 27 тыс. грн.

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