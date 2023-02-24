Украинцы могут хорошо заработать на монетах из копилки: как выглядят ценные экземпляры

Монеты в 1 копейку, которые высоко ценятся нумизматами, украинцы могут найти в старых кошельках и копилках. Такие копейки являются коллекционными и могут стоить тысячи гривен.

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К примеру, 1-копеечные монеты 1996 года. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки":

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

Ценится и монета в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. По данным специалистов, на специализированных аукционах за нее могут заплатить от 4 000 до 7 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

больших ягодах.

А за монету того же 1992 года, но разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн. Ее отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, хороший доход могут принести украинцам и некоторые 50-копеечные монеты. Они являют собой коллекционную ценность, поэтому нумизматы готовы платить за них большие деньги.

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