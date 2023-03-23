Коллекционеры охотятся на украинские монеты: сколько готовы платить

Старые украинские монеты определенных разновидностей можно продать за большие деньги. При чем, незаисимо от номинала. Дело в том, что они являются коллекционными – и нумизматы готовы хорошо платить, чтобы их заполучить.

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К примеру, 1-копеечные монеты 1996 года. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки":

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1300 грн до 2000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2500 грн до 3000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг, по данным специалистов, можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры готовы платить немалые деньги и за некоторые разновидности украинских 2 копеек. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 до 2200 грн.

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